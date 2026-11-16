Харківський кіт-блогер Степан відсвяткував своє 18-річчя

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Популярний український кіт-блогер Степан із Харкова 16 листопада відзначив 18-річчя, що за людськими мірками дорівнює приблизно 88 рокам.

«Мені 18, а я досі красунчик, у чудовій формі й майже як новенький! Цікаво, скільки це в котячих роках? З нетерпінням чекаю на ваші привітання, компліменти та багато обіймашок!» — йдеться у святковому дописі в його Instagram-акаунті, де він опублікував світлину зі спеченим власницею Анною шоколадним тортом, прикрашеним білими мишками.

Джерело: офіційна сторінка кота Степана в соцмережі Instagram.

Знаменитий кіт Степан із Харкова отримав престижну блогерську премію WIBA.

Кіт-блогер Степан повернувся нарешті в Україну. Про це стало відомо із соцмереж чотирилапого.

Також блогер-мільйонник – кіт Степан став третім амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру».

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