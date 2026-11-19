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2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» працює над створенням власного військового інституту під назвою «ВІХА». Для цього підрозділу ще мають надати дозвіл на створення відповідної кафедри.

Про це повідомив командир корпусу, Герой України Ігор Оболєнський під час форуму «Диригенти змін» у Києві.

За його словами, «Хартія» також розробляє рішення для зменшення втрат особового складу та техніки під час переміщення на позиції й виходу з них.

Приблизно за два місяці корпус планує представити бізнесу напрацювання щодо зниження ризиків у так званій «кілл-зоні».

Військовослужбовці роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Диктант писали в лабораторії підрозділу, де налаштовують і ремонтують дрони.

Усі вісім підрозділів корпусу «Хартія» долучилися до програми «Адвокат+», яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться про додаткову юридичну підтримку для військовослужбовців шести бригад і двох полків корпусу.

Українські правоохоронці заявили, що запобігли замаху на командира корпусу «Хартія». За даними слідства, 69-річного жителя Харкова завербували російські спецслужби, які діяли під виглядом співробітників СБУ та використали фейкове зображення, створене за допомогою штучного інтелекту.



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