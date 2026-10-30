Хліб в Україні може подорожчати ще на 10% до кінця року

0:00 / 0:00

До кінця 2026 року в Україні може зрости вартість хліба — за прогнозами, ще на 10%. Навіть здешевлення зерна та борошна не гарантує зниження цін на готову продукцію, адже виробники й переробники стикаються зі збільшенням витрат на пальне, електроенергію, логістику та оплату праці.

На кінцеву вартість хліба впливають не лише ціни на зерно та борошно, а й витрати, пов'язані з виробництвом і доставкою продукції до магазинів.

Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, навіть здешевлення пшениці на внутрішньому ринку та її переробки на борошно не обов'язково призводить до зниження цін на хліб у магазинах.

Економію на сировині можуть нівелювати витрати на пальне та електроенергію. Додатковим чинником залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження енергетичних об'єктів виробники та переробники змушені використовувати альтернативні джерела живлення, що збільшує собівартість продукції.

За словами Дениса Марчука, частка зерна в собівартості хліба не перевищує 12%. Якщо враховувати вже перероблену сировину — борошно, цей показник становить не більше 30%.

Водночас решта витрат припадає на інші складові виробництва:

Логістика — доставка сировини та готової продукції.

Енергетика — електроенергія та альтернативні джерела живлення.

Оплата праці — заробітні плати працівників підприємств.

Саме ці витрати значною мірою формують кінцеву ціну хліба на полицях магазинів.

Таким чином, навіть за умови здешевлення зерна та борошна хліб в Україні може продовжити дорожчати. Якщо витрати на енергоносії, пальне, логістику й оплату праці зростатимуть, це може позначитися на вартості готової продукції для споживачів.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Читай нас у