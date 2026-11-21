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Міністр оборони України Євгеній Хмара найближчими днями проведе низку міжнародних зустрічей у Європі.

"Провів координаційну нараду одразу після зустрічі з міністром оборони Британії. Дуже насичені були перемовини, і готуємо нові спільні кроки в оборонній співпраці. Перші доручення Міністерству оборони України вже є. Євгеній Хмара готується до зустрічей найближчими днями в Європі. Україні потрібні цілком конкретні результати. Буде більше наших оборонних можливостей і суттєве розширення співпраці з партнерами в Європі", – заявив Зеленський.

Окремо, за його словами, сьогодні обговорили деталі ракетної програми. Оновили пріоритети.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці за результатами координаційної наради після зустрічі з міністром оборони Британії Весом Стрітінгом.

Хмара у Брюсселі закликав ЄС масштабувати виробництво дронів.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

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