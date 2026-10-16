Хмара назвав пріоритети Міноборони: досвід фронту та збереження життів військових

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Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з військовослужбовцями бойових підрозділів, щоб обговорити потреби фронту, ефективність управління та способи зменшення втрат серед українських захисників.

У зустрічі взяли участь представники Десантно-штурмових військ, морської піхоти, механізованих і штурмових бригад, полку «Азов» та інших підрозділів Сил оборони.

Хмара наголосив, що рішення Міноборони мають ґрунтуватися на реальному бойовому досвіді військових. За його словами, технології, тактика та засоби ураження постійно змінюються, тому українська армія має адаптуватися швидше й отримувати сучасні засоби ведення бою.

Окрему увагу приділили поширенню успішних практик командирів між підрозділами. Мета взаємодії Міноборони, Головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу — мінімізувати втрати українських військових і водночас збільшувати втрати російських окупантів.

Джерело: Міністерство оборони України

Міноборони України отримало понад 650 заявок на дослідження російської зброї.

Раніше Кабінет міністрів України доручив Міністерству оборони організувати безоплатну передачу іноземним музеям зразків знищеної та трофейної військової техніки РФ для експонування.

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