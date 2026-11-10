Хрещена мати Насті Каменських заступилася за неї після мовного скандалу

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Народна артистка України Алла Кудлай публічно підтримала свою похресницю — співачку Настю Каменських, яка опинилася в центрі мовного скандалу. Також артистка розповіла про свої стосунки з Каменських.

Алла Кудлай висловилася про мовний скандал, в який потрапила її похресниця. Настя Каменських неодноразово обурювала мережу висловлюваннями про українську мову. Зрештою заявила, що перейшла на російську мову через проблеми зі здоров'ям. Хрещена Каменських не хотіла давати розгорнутий коментар про інцидент. Артистка зауважила, що попри все її ставлення до похресниці залишається незмінним.

«Я не буду говорити. Це моя похресниця. У мене язик не повернеться нічого сказати. Бо я її знаю. А те, що там щось для чогось… Перемолеться – мука буде», – зазначила співачка.

Крім того, Алла Кудлай розповіла про стосунки із Настею Каменських. Зірка також похвалила похресницю та розповіла, якою вона є в житті. «Настунька – моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди мені телефонує. Це моя похресниця. Вона дуже класна дівчинка», – сказала народна артистка.

Зазначимо, народна артистка України Алла Кудлай є хрещеною співачки Насті Каменських та подругою-колегою її матері Лідії Каменських. Алла Кудлай та Лідія Каменських дружать ще з юних років. Вони разом працювали у Хорі імені Г. Верьовки, згодом жінки стали близькими подругами, а зрештою й кумами.

Про це повідомляється із посиланням на коментар зірки проєкту «Наодинці з Гламуром».

Настя Каменських повідомила, навіщо збрехала про розлучення з Потапом.

Українська співачка Настя Каменських уперше публічно розповіла, що не може та більше не прагне мати дітей. За словами артистки, вона пройшла через кілька невдалих спроб завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення, однак це не принесло бажаного результату.

Потап і Настя Каменських викликали хвилю обурення серед українців після публікації жартівливого відео про російську мову та «свободу».

Український продюсер і виконавець Потап опинився в центрі обговорення після невдалого жарту про Максима Галкіна під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. На заході були присутні Алла Пугачова та її чоловік, а реакція артистів на висловлювання Потапа викликала хвилю обговорень у соцмережах.

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