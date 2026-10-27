Христина Гоянюк оцінила складність Радіодиктанту національної єдності — 2026

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Рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк у 2026 році писала диктант у реабілітаційному центрі Superhumans. За її оцінкою, текст був середньої складності, а продиктували його вдало.

«Я не хочу казати паскудних слів, але я думала, що буде гірше. Але текст був вдало продиктований», — сказала Христина Гоянюк.

За її словами, коли повернеться додому, вона ще раз перевірить написаний текст. Водночас рекордсменка відзначила, що їй дуже сподобався твір, який підготував автор цьогорічного диктанту.

«Дуже гарний текст. Дякую автору за такі теплі і гарні слова, які він вклав у написання цього радіодиктанту. Дуже багато різних розділових знаків. Є і двокрапки, і знаки оклику, і запитання. Так, середньої важкості», — поділилася Христина Гоянюк.

Текст Радіодиктанту національної єдності 2026 року має назву «Лист, який не закінчується». Його автор — письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

У прямому ефірі диктант зачитали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Ті, хто хоче, щоб написаний текст перевірили фахівці, можуть надіслати його одним із двох способів:

Поштою: на адресу 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня.

Електронною поштою: сфотографувати або відсканувати текст у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff чи .pdf та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected] .

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності. Після цього учасники зможуть самостійно перевірити написане.

У межах Радіодиктанту національної єдності Суспільне Мовлення також долучилося до збору коштів на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим». Мета ініціативи — підтримати українських захисників, які протидіють ворожим безпілотникам.

Організатори закликають долучатися до збору під гаслом «Пиши своє, збивай вороже».

Про це Христина Гоянюк розповіла в коментарі Суспільному.

У вівторок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

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