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Інтерв’ю з чоловіком, який представився Єгором Буркіним на прізвисько «Мексиканець» і якого пов’язують із керівництвом наркомережі «Хімпром», спричинило жваве обговорення в українській медіаспільноті. Водночас особу співрозмовника не підтвердили, а експерти припускають, що його голос могли згенерувати за допомогою штучного інтелекту.

Дискусія виникла не лише через зміст розмови, а й через етичність такого інтерв’ю та межу між суспільним інтересом і сенсаційністю. Ситуація також порушила питання про можливу скоординовану інформаційну операцію та російський слід у поширенні матеріалу.

Як відбувалася поява «Мексиканця» в українському інформаційному просторі, які є підстави підозрювати використання нейромереж і кому могла бути вигідна така медійна кампанія — з’ясовують у матеріалі.

Інтерв’ю, у якому не показали головного героя

13 листопада 2026 року о 22:22 на YouTube-каналі блогера Василя Тимошенка з’явилося інтерв’ю з людиною, представленою як Єгор Буркін на прізвисько "Мексиканець". Його пов’язують із транснаціональною наркомережею "Хімпром", а його ім’я фігурує в матеріалах антикорупційного розслідування НАБУ і САП під назвою "Карфаген". Розмова тривала майже дві з половиною години. Нібито Буркін підтвердив, що голос на записах, оприлюднених антикорупційними органами, належить йому. В процесі спілкування "Мексиканець" заявив, що не веде наркоторгівлі і загалом протизаконної діяльності – все в межах закону. Далі "голос Буркіна" звинуватив представників СБУ, Національної поліції, Офісу президента та прокуратури в отриманні грошей, які він платив аби мати можливість вести свій "законний бізнес" та висловив готовність співпрацювати з НАБУ та САП.

Однак протягом усього інтерв’ю глядачі не побачили обличчя людини, яка висувала звинувачення. У кадрі був ведучий, а співрозмовник залишався голосом без незалежно підтвердженої особи. Не було представлено ані документів, які дозволяли б ідентифікувати мовця, ані результатів фоноскопічної експертизи, ані іншого незалежного підтвердження того, що журналіст справді спілкувався із Буркіним. Така таємничість відкриває широкі можливості для зловживань і маніпуляцій.

Попри це, вже за кілька годин його заяви стали основою численних новин українських медіа. За даними InfoLight.UA, менш ніж за добу відео зібрало 739 тисяч переглядів. Протягом перших 21 години моніторинг зафіксував майже півтори тисячі повідомлень у відкритих джерелах.

Водночас найважливіше питання залишилося без відповіді: хто насправді говорив із Василем Тимошенком?

Як з'ясувалося, інтерв’ю почали пропонувати журналістам ще 9 листопада. Поява "Мексиканця" на YouTube не була несподіваною для представників медіасередовища.

Невстановлені особи заздалегідь зверталися до українських журналістів із пропозиціями організувати розмову з людиною, яку представляли як Єгора Буркіна. Журналіст Данило Мокрик повідомив, що отримав відповідного листа ще ввечері 9 листопада, за чотири дні до виходу інтерв’ю. Аналогічні пропозиції отримували журналісти Денис Казанський, Яніна Соколова та видання "Бабель". Всі відмовилися. Однією з причин стала неможливість достовірно встановити особу потенційного співрозмовника та перевірити його твердження.

Але важливо в цій ситуації і те, що інтерв’ю не було результатом випадкового контакту блогера з фігурантом резонансного кримінального провадження. Хто б не ховався за прізвищем Буркін – він був зацікавлений у поширенні певної версії подій. Щонайменше за кілька днів до публікації існували люди, які активно шукали медійний майданчик для виступу від імені Буркіна. Зрештою інтерв’ю з’явилося на каналі Василя Тимошенка, який до цього був відомий переважно розважальним контентом. Це створило ситуацію, коли людина без підтвердженої ідентичності отримала можливість публічно звинувачувати конкретних представників українських правоохоронних органів.

Але давайте розбиратися послідовно і почнемо з того, чи міг за голосом, який нібито належить "Мексиканцеві" ховатися хтось інший?

ШІ замість Буркіна: журналістам могли підсунути цифрову копію голосу

Технологічна автентичність запису – наріжний камінь. Сучасні системи синтезу мовлення дозволяють відтворювати голос людини за аудіозразками. Технології можуть імітувати тембр, інтонації, темп мовлення та окремі фонетичні особливості. У контексті інтерв’ю "Мексиканця" це породжує питання: чи достатньо голосу, щоб упевнено стверджувати, що співрозмовником був саме Буркін? У мережі також поширюється відео, автор якого, за описом, демонструє можливість генерації голосу Буркіна за допомогою штучного інтелекту. Приклад за

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"За бажанням будь-який випуск на канал мені може озвучити Трамп, чи Зеленський, чи будь-хто.

В епоху АІ ви вже не можете вірити чомусь, просто тому, що ви це самі чуєте, чи навіть самі бачите (не кажучи вже про те, що ви уявлення не маєте, чи правду каже цей голос, навіть якщо голос не згенерований, чи пиздить).

Єдине, що зараз хоча б відносно може бути гарантією справжності людини у будь-якому відео - це реальність і репутація другої людини, яка, власне, бере інтерв'ю", - вважає журналістка, засновниця інженерного ютуб-каналу "Мейканемо" Катерина Венжик.

Окрім того, привертає увагу, що Тимошенко не поставив жодного уточнюючого питання "голосу Буркіна", що може вказувати на те, що "відповіді" були записані заздалегідь і живого спілкування не було взагалі.

Тому на сьогодні існує щонайменше три версії та інтерпретації цього інтервʼю. Перша – справжній Буркін дійсно дав інтерв’ю. Друга – замість нього говорила інша людина, яка могла використовувати технології зміни голосу. Третя – аудіо повністю або частково створили за допомогою систем синтезу мовлення. Жодна з цих версій не знайшла підтвердження на основі експертизи, але і не була спростована.

Інтерв’ю як елемент інформаційної операції

Сумніви щодо автентичності запису висловила й експертка з інформаційної гігієни, засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз. У своєму дописі у Facebook вона поставила під питання здатність Василя Тимошенка достовірно ідентифікувати співрозмовника. Мороз також припустила, що для створення такого запису могли використовувати ШІ.

Вона також звернула увагу на відсутність належної перевірки більшості тверджень, які прозвучали в інтерв’ю, та на можливу зацікавленість організаторів у його швидкому виході. За оцінкою експертки, інформаційний ефект запису міг відповідати російській стратегії посилення внутрішніх конфліктів в Україні.

Мороз висловила припущення, що однією з можливих цілей публікації було покращення репутації "Хімпрому". Її аргументація ґрунтується на інформаційному контексті: співрозмовник висуває звинувачення проти українських правоохоронців, одночасно намагаючись пояснити власну роль у діяльності мережі. Водночас позиція Мороз підсилює питання про відповідальність медіа, які поширили заяви співрозмовника без незалежної перевірки його особи.

Журналіст Данило Мокрик, допускаючи, що ми могли чути голос Буркіна прямо вказує, що той грає свою гру.

"(...) в Буркіна немає репутації, за яку варто було б боротися. Отже, репутаційні міркування тут навряд чи грають роль. (...) Буркін не несе жодної відповідальності за те, що каже. В тому числі – репутаційної.

На відміну від органів правопорядку чи навіть від політиків, він вільний говорити абсолютно все, що йому заманеться, без жодних наслідків.

Він не може нічого втратити. Він може тільки здобути.

І тому постає питання: навіщо він це взагалі робить, що саме він хоче здобути?

Буркін явно грає у свою гру. Все, сказане ним, прив'язане не до реальності, а до тих наслідків, яких він хоче досягти. Кому він хоче нашкодити. Кому, навпаки, хоче допомогти. І навіть тут все може бути не прямолінійно", - написав журналіст.

Як поширювався "голос Буркіна" і в чому небезпека його відлуння

Найбільше запитань щодо можливого попереднього планування викликає хронологія інформаційного поширення. За даними InfoLight.UA, інтерв’ю опублікували 13 листопада о 22:22. Уже о 22:38, тобто через 16 хвилин, у TikTok з’явилася перша зафіксована коротка нарізка. О 23:31 у Facebook поширили короткий текст, який згодом почали масово копіювати інші користувачі. О 23:37 Telegram-канал OPG опублікував розгорнутий переказ звинувачень. Близько 00:10–00:11 14 листопада майже одночасно з’явилися повідомлення кількох Telegram-каналів. До ранку в інформаційному просторі було вже щонайменше п'ять новин опублікованих офіційними ЗМІ, зокрема, і тими, які відкрито підтримують роботу НАБУ і САП.

Уранці 14 листопада інформація почала ще активніше поширюватися великими українськими медіа. Це викликало дискусію серед українських журналістів. Головна редакторка "Бабеля" Катерина Коберник розкритикувала підхід, за якого редакції детально поширюють заяви людини, особу якої не встановлено, а достовірність тверджень не підтверджено. Натомість журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур звернула увагу, що цитування резонансних заяв із належними застереженнями не обов’язково означає довіру до них.

Аналітична група InfoLight.UA, яка аналізувала масштаби поширення інтерв'ю, протягом перших 21 години після публікації зафіксувала 1498 повідомлень від 957 відкритих джерел.

Найбільша активність припала на 11:00 14 листопада, коли за одну годину з’явилося 265 публікацій. Саме відео менш ніж за добу набрало 739 тисяч переглядів. Проте дослідники зробили важливе застереження: приблизно 90% інформаційної хвилі припало на український сегмент, де значна частина поширення мала ознаки природної реакції аудиторії.

Водночас окремі епізоди раннього поширення заслуговують на додаткову увагу. Перші короткі відео з’явилися через 16 хвилин після публікації. Деякі Telegram-канали майже одночасно поширили однакові повідомлення.

Така хронологія і карта поширень наштовхують на думку: не лише саме інтерв'ю, але і його просування були зрежисовані. Це черговий раз засвідчує вразливість українського інформаційного простору, в якому буквально безликий голос за кадром, автентичність і приналежність якого конкретній людині нічим не підтверджені, може виголошувати серйозні звинувачення та формувати порядок денний.

Російська пропаганда: як "Мексиканця" перетворили на інструмент дискредитації України

Найбільш виразні ознаки скоординованого поширення InfoLight.UA зафіксувала в російському інформаційному сегменті. Спочатку російські ресурси майже не реагували на інтерв’ю. Проте вранці 14 листопада ситуація змінилася. О 08:01 історію підхопив великий російський Telegram-канал "Невероятно, но факт". Згодом там вийде друга серія інтервʼю "голосу Буркіна". О 08:50 дослідники зафіксували синхронне поширення повідомлень десятьма Telegram-каналами протягом однієї хвилини.

Надалі почалася трансформація змісту інтерв’ю. Якщо спочатку йшлося про звинувачення на адресу окремих представників правоохоронних органів, то згодом російські ресурси почали пов’язувати цю історію безпосередньо з Президентом України Володимиром Зеленським. Почалося поширення тези про причетність вищого керівництва України безпосередньо до діяльності шахрайських кол-центрів. До речі, сам "Мексиканець" заявив, що не мав безпосереднього зв’язку із Зеленським.

Таким чином, російська інформаційна система почала поширювати твердження, які виходили за межі навіть неперевірених заяв людини, представленої як Буркін.

Особливо показовою стала активність мережі сайтів Pravda, відомої в дослідженнях інформаційних операцій як Portal Kombat. За даними InfoLight.UA, протягом приблизно половини доби ця мережа опублікувала 43 матеріали на 11 адресах шістьма мовами.

Окремої уваги потребує його заява про контакти з російськими спецслужбами. За даними InfoLight.UA, на позначці 2:23:20 співрозмовник визнає такий контакт, який сам характеризує як спробу вербування.

Чому інтерв’ю з’явилося саме під час конфлікту НАБУ, САП і СБУ

Час публікації також викликає запитання. Інтерв’ю вийшло 13 листопада, у день, коли було внесено повну суму застави за генерала СБУ Сергія Дуку, якому повідомили про підозру в межах провадження "Карфаген", який вийшов із СІЗО під гучні оплески своїх колег з СБУ, яких налічувалося біля ізолятора близько 200 осіб. Таким чином, поява інтерв’ю збіглася з інформаційним висвітленням виходу генерала Дуки із СІЗО.

Цікаво, що вдруге "голос Буркіна" вийшов за кілька днів з новим коментарем, де підтвердив справжність першого інтервʼю "голосу Буркіна", що в результаті все одно не дає жодних верифікацій. "Голос" неодноразово говорив про підтримку принаймні частини версій НАБУ і САП, які були оприлюднені ними в інформаційному просторі і різко відмежовував від них практично всю правоохоронну систему, яка нібито наскрізь уражена корупцією.

Кому було вигідне інтерв’ю

Потенційних вигодонабувачів цієї історії може бути декілька.

Перший – сам Буркін або люди, які виступали від його імені. Публічний виступ дозволив представити власну версію подій, пояснити контакти з правоохоронцями та перенести значну частину відповідальності на інших учасників. Якщо інтерв’ю справжнє, воно могло стати способом впливу на власне процесуальне становище або суспільне сприйняття.

Якщо ж співрозмовник був підставною особою, мотиви організаторів могли бути зовсім іншими.

Другий — НАБУ і САП. Поява людини, яка підтверджує належність собі голосу на записах і висуває звинувачення проти інших правоохоронців, могла посилити публічну переконливість антикорупційного розслідування, яке піддається сумніву через брак доказів, окрім не встановленого юридично листування між невстановленими юридично особами.

Однак інформаційна вигода не доводить, що НАБУ чи САП організували запис. До того ж використання неперевіреного джерела може створити репутаційні ризики і для самих антикорупційних органів.

Третій — російська інформаційна система. Саме тут вигода проявилася найбільш наочно. Інтерв’ю стало матеріалом для поширення повідомлень про корупцію в українській державі, дискредитації її керівництва та посилення внутрішнього конфлікту між правоохоронними структурами.

Російські пропагандистські ресурси не обмежилися цитуванням. Вони трансформували початкові твердження та додали до них нові звинувачення.

Чи могла це бути інформаційна операція ФСБ?

Цю версію не можна ані підтвердити, ані остаточно відкинути на підставі наявних відкритих матеріалів. Є кілька обставин, які роблять її предметом обґрунтованої перевірки.

По-перше, співрозмовник визнав контакти з російськими спецслужбами, хоча й представив їх як спробу вербування.

По-друге, особу мовця не підтверджено незалежним способом.

По-третє, інтерв’ю з’явилося в період гострого конфлікту між українськими правоохоронними органами.

По-четверте, його зміст швидко використали російські пропагандистські ресурси, причому з істотним викривленням початкових тверджень.

По-п’яте, зафіксовано ознаки попередньої організації медійного контакту та швидкого поширення матеріалу.

Разом ці обставини дозволяють сформулювати гіпотезу про можливе використання інтерв’ю в інформаційній операції, спрямованій на посилення внутрішніх суперечностей в Україні.

Створили інформаційний резонанс, але особу джерела так і не встановили

Історія інтерв’ю "Мексиканця" демонструє, наскільки швидко неперевірене джерело може стати центральним елементом загальнонаціональної інформаційної дискусії, бо комусь, вочевидь, так вигідно.

Висновки про те, кому і чому можуть бути різними, залежно від того говорив справді Буркін чи особа, якій з тих чи інших причин вигідно себе за нього видавати: від простої спроби продемонструвати готовність іти на співпрацю з антикорупційними органами для захисту власної персони до вкиду цілком неправдивої інформації, поширення якої може мати непередбачувані наслідки для окремих осіб.

Але, роблячи будь-які припущення, важливо пам'ятати – немає переконливих аргументів на користь того, що цей так званий Буркін казав правду. Як і немає переконливих доказів, що це взагалі був той самий Єгор Буркін.

Епоха постправди на одному прикладі демонструє усьому українському суспільству, що озброєний ШІ анонім може зажити більшої слави, ніж людина з перевіреними фактами.



Про це повідомляється з посиланням на UNN.



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