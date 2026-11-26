0:00 / 0:00

Правоохоронці викрили 24-річного чоловіка, причетного до шахрайської схеми з викрадення понад 6,2 млн грн із банківських рахунків двох київських компаній. Зловмисники розсилали фейкові електронні листи нібито від імені Державної податкової служби України, які містили шкідливе програмне забезпечення.

У такий спосіб фігуранти отримали доступ до комп’ютера бухгалтера підприємств і змогли переказати кошти на підконтрольні рахунки. Правоохоронцям вдалося заблокувати майже 3 млн грн, які перебували на рахунках учасників схеми.

Під час розслідування кіберполіцейські встановили, що 24-річний підозрюваний використовував викрадені гроші для придбання криптовалюти. Правоохоронці відстежили рух цифрових активів, після чого суд наклав арешт на криптоактиви вартістю 2,7 млн грн.

Під час обшуків у Києві та Рівненській області поліцейські вилучили мобільні телефони й SIM-картки. Також правоохоронці виявили цифрові докази протиправної діяльності.

Крім того, слідчі перевіряють причетність чоловіка до легалізації коштів, викрадених під час інших кібератак на підприємства.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Києві судитимуть 34-річного чоловіка, якого обвинувачують у привласненні криптовалюти знайомої на суму близько 90 тисяч доларів. Жінка попросила його допомогти налаштувати доступ до криптогаманця, однак після цього з рахунку почали зникати кошти.



Читай нас у