Киянин отримав два роки тюрми за погрозу підірвати гранату в багатоповерхівці

У Києві чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. У квітні він зателефонував на лінію 102 і заявив, що збирається підірвати гранату в одному з будинків Дніпровського району. Поліцейські швидко встановили його особу, але жодної вибухівки за місцем проживання не знайшли.

У квітні цього року до поліції Києва надійшов дзвінок від місцевого жителя. Під час розмови з оператором спецлінії 102 чоловік заявив, що збирається підірвати гранату в одній із багатоповерхівок Дніпровського району.

Правоохоронці одразу почали перевіряти інформацію. Оперативники разом з аналітиками сектору кримінального аналізу за кілька хвилин встановили особу чоловіка. Його затримали за місцем проживання. Операцію проводили за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 2. Під час перевірки поліцейські не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Як з’ясувалося, повідомлення про підготовку вибуху було неправдивим.

Чоловік був напідпитку

За інформацією поліції, порушником виявився мешканець Києва. На момент дзвінка він перебував у стані алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити, чому вирішив погрожувати вибухом.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили чоловіку про підозру за частиною першою статті 259 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який може загрожувати загибеллю людей або мати інші тяжкі наслідки.

Суд призначив два роки позбавлення волі

Дніпровський районний суд Києва розглянув справу та визнав чоловіка винним. За доказами, зібраними правоохоронцями, йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Таким чином, неправдиве повідомлення про підготовку вибуху завершилося для киянина реальним ув’язненням. Вирок суду стосується саме неправдивої погрози, оскільки вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

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