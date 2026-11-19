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45-річний чоловік використав підроблений паспорт харків’янина з власною фотографією, щоб видати себе за власника земельної ділянки площею 5 гектарів у селі Демидів на Київщині.

У жовтні 2021 року він оформив у нотаріуса продаж землі майже за 3,7 млн грн. Згодом учасники шахрайської схеми перепродали ділянку ще кілька разів. Справжній власник на той момент перебував за кордоном і дізнався про оборудку пізніше.

У суді чоловік визнав, що діяв на прохання знайомого. Його засудили до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.

Земельну ділянку арештували. Справжній власник намагається повернути її через суд.

Джерело: Київська міська прокуратура.

Національна поліція викрила сімох підозрюваних, які, за версією слідства, входили в довіру до самотніх літніх людей, щоб заволодіти їхньою нерухомістю, а також привласнили понад 2 млн грн державної компенсації на придбання житла для військовослужбовців.

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Раніше на Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

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