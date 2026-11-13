Киянина засудили до 15 років ув’язнення за допомогу росіянам із верифікацією Starlink

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34-річного мешканця Києва визнали винним у державній зраді. Він допоміг російському військовому верифікувати чотири термінали супутникового зв’язку Starlink.

За даними прокуратури, у квітні 2026 року чоловік погодився на пропозицію підробітку в Telegram.

Йому обіцяли по 120 доларів за активацію одного термінала. Також він залучив трьох знайомих, які активували ще три пристрої. За кожного з них чоловік отримував від російського куратора по 50 доларів.

Слідство встановило, що засуджений усвідомлював: термінали використовуватимуть російські військові для координації бойових дій проти України. Його знайомі, за даними прокуратури, не знали про справжнє призначення пристроїв.

Суд призначив чоловіку 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Київська міська прокуратура

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