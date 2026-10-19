Кількість резидентів Defence City зросла до 63 компаній

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Кількість українських підприємств оборонно-промислового комплексу, які отримали статус резидентів спеціального правового режиму Defence City, від кінця травня збільшилася більш ніж удвічі та досягла 63 компаній.

Сукупний кваліфікований дохід учасників від реалізації озброєння та військової техніки наразі становить майже 111,3 млрд грн, що еквівалентно близько $2,48 млрд.

Спеціальний режим забезпечує оборонним виробникам податкові та митні стимули, можливості для релокації, оренди державного майна без проведення аукціонів, обмеження доступу до чутливої інформації в реєстрах, а також спрощення окремих експортних процедур задля інвестування в розвиток і масштабування виробництва.

Джерело: Міністерство оборони України.

22 січня 2026 в Україні офіційно запрацював спеціальний режим Defence City, який має спростити умови роботи для підприємств оборонного сектору. 15 січня Українська рада зброярів провела закриту офлайн-зустріч «Поміж зброярів: Defence City запрацював, як стати резидентом?», присвячену практичним аспектам нового механізму.

Кабінет Міністрів 17 грудня ухвалив пакет рішень для запуску спеціального правового режиму розвитку оборонної екосистеми Defence City, який почне діяти з 5 січня 2026 року.

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