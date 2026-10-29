Київ має готуватися до ударів по критичній інфраструктурі РФ замість евакуації — Флеш

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Масова евакуація Києва через загрозу російських ударів по критичній інфраструктурі не є реалістичним виходом. Натомість столиці необхідно готуватися до можливих атак на системи життєзабезпечення та перебоїв із водопостачанням, опаленням і електроенергією.

За словами Сергія Бескрестнова, основну увагу слід зосередити на захисті критичної інфраструктури та підготовці міста до можливих наслідків російських обстрілів.

"Зробити евакуацію Києва – це маячня, загальна маячня, тому що такого досвіду у світі немає. Навіть якщо ми кажемо про евакуацію тисячі людей, 10 тисяч людей, у нас немає стільки інфраструктури, щоб це зробити. Тому нам треба робити все, щоб Київ тримався", – наголосив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов.

За його словами, Росія може завдавати ударів по системах водопостачання та каналізації, теплоелектроцентралях, електропідстанціях і генерувальних об'єктах, намагаючись спричинити колапс у столиці.

Радник президента вважає, що до захисту міської інфраструктури потрібно було активніше готуватися ще влітку. Зокрема, встановлювати захищені генератори, облаштовувати додаткові артезіанські свердловини та стаціонарні пункти обігріву.

Як приклад підготовки до можливих перебоїв із теплом та електроенергією він навів Запоріжжя і Харків, де, за його словами, активно працюють над забезпеченням стійкості комунальних систем.

Водночас Бескрестнов застеріг, що мобільні котельні не можуть повністю розв'язати проблему. Через теплове випромінювання такі об'єкти можуть бути помітними для російських безпілотників, оснащених тепловізорами.

Він також закликав мешканців Києва готуватися до можливих перебоїв у роботі комунальних систем, зокрема мати акумулятори та невеликий запас пального.

Про це заявив журналітам радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, що Кличко передумав закликати киян до евакуації зі столиці.

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