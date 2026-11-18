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КП «Київпастранс» визначило переможцем закупівлі електронних інформаційних табло для зупинок громадського транспорту ТОВ Науково-впроваджувальна фірма «Гранато». Вартість договору становить 13,29 млн грн, наразі він очікує на підписання.

До грудня 2027 року компанія має поставити 118 електронних табло різних типів. Обладнання планують використовувати для інформування пасажирів про рух міського транспорту на зупинках, а також для розвитку безбар’єрного простору в Києві у 2026–2027 роках.

Згідно з технічними вимогами, йдеться про жовті світлодіодні табло на темному контрастному тлі. Передбачені моделі на три або п’ять рядків.

Перший рядок матиме службове призначення, решта відображатимуть номер маршруту, пункт призначення та час прибуття транспорту.

Основні технічні характеристики обладнання:

висота символів — 76 мм;

роздільна здатність рядка — 120×8 пікселів;

діаметр пікселя — 5 мм;

антивандальний корпус;

передавання даних через GSM-модуль;

можливість одночасного підключення до двох серверів для відображення інформації про два види транспорту.

Для частини табло також передбачені перетворювачі, які дозволяють живити пристрої від контактної мережі трамваїв і тролейбусів. Їхня вхідна напруга має становити 360–820 В постійного струму, а потужність — 2000 Вт.

Розміри п’ятирядкової моделі без кріплення мають бути не меншими за 1230×820×80 мм, трирядкової — 1230×580×80 мм.

Монтаж обладнання до вартості закупівлі не входить. Підрядник повинен лише доставити табло на склад «Київпастрансу» за адресою: вулиця Дегтярівська, 37.

За даними цінової пропозиції «Гранато», перетворювач коштує однаково для обох типів табло — 34 500 грн. Різниця між трирядковою та п’ятирядковою моделями становить 32 478 грн, або приблизно 16 239 грн за кожен додатковий рядок.

У 2025 році «Київпастранс» уже закуповував трирядкові та п’ятирядкові табло з такими самими технічними вимогами. Тоді єдиним учасником торгів стало ТОВ «Флайлайтс Україна».

У назвах позицій специфікації до договору перетворювач 600В-220В не зазначений, однак технічна документація передбачала його наявність у кожному табло.

Тоді ціни становили:

трирядкова модель — 95 235 грн за одиницю ;

п’ятирядкова модель — 125 174 грн за одиницю.

Це приблизно на 12–13% дешевше за відповідні пропозиції «Гранато» в нинішній закупівлі.

Договір 2025 року уклали на 13,15 млн грн, однак фактично виконали лише на 3,95 млн грн.

КП «Міський тролейбус» у Кривому Розі протягом останніх трьох років закуповує в того самого виробника — «Гранато» — табло «ГРАН СВД ЗН-120х4х9,5» із перетворювачем 600/24В.

Технічні характеристики обладнання загалом збігаються з вимогами київської закупівлі: роздільна здатність 120×8 пікселів, висота символів 76 мм, діаметр пікселя 5 мм, жовтий колір, GSM-модуль та відповідні інформаційні поля. Основні відмінності — чотири рядки замість трьох або п’яти та інший перетворювач на 24В.

У березні Кривий Ріг замовив чотирирядкові табло з перетворювачем 600/24В за 109 284 грн за одиницю.

Це практично така сама сума, яку Київ заплатить за менше трирядкове табло з перетворювачем 600В-220В — 107 742 грн за одиницю.

Для порівняння, КП «Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» у серпні придбало в ТОВ «Дозор Трек» п’ять повноколірних RGB-табло на п’ять рядків за 99 515 грн за одиницю.

У цю вартість входили не лише самі табло, а й додаткове обладнання та роботи:

власна опора заввишки 3,2 м;

маршрутизатор;

камера відеоспостереження;

кнопка голосового зв’язку з екстреною службою;

USB-порт для заряджання мобільних пристроїв;

монтаж і пусконалагодження.

При цьому лише триметрова металева опора може коштувати близько 20 тисяч гривень. Додаткових витрат також потребують відеокамера та монтажні роботи.

Таким чином, вартість самого табло в Хмельницькому може бути майже вдвічі меншою, ніж київської п’ятирядкової моделі, яка без опори та монтажу коштуватиме 105 720 грн за одиницю.

Водночас таке порівняння не є цілком точним. Хмельницькі табло дещо менші — 1000×500 мм проти 1230×820 мм у київських, а висота символів становить 40 мм замість 76 мм. Однак цей приклад демонструє, що за співставні кошти на ринку доступне обладнання з додатковими функціями.

Окремі питання викликають умови проєкту договору щодо термінів постачання. Згідно з документом, підрядник повинен доставити замовлене обладнання протягом 10 календарних днів із моменту отримання письмової заявки, якщо в самій заявці не буде визначено іншого строку.

Водночас постачальник заздалегідь не знає, яку саме кількість табло замовить «Київпастранс» і коли надійде відповідна заявка.

Наприклад, якщо підприємство одночасно замовить усі 118 табло з терміном постачання 10 днів, виконати таку вимогу може бути неможливо через тривалість виробничого процесу.

За порушення строків договором передбачені значні штрафи:

10% вартості несвоєчасно поставленого обладнання — за прострочення до 30 днів;

20% вартості обладнання — за прострочення на 30 днів і більше.

У разі замовлення всієї партії сума штрафних санкцій, за попередніми розрахунками авторів матеріалу, може становити близько 1 млн грн або 2 млн грн відповідно.

Крім фінансової відповідальності, проєкт договору передбачає можливість відмови замовника від подальших господарських відносин із постачальником на строк до трьох років у разі визначених документом порушень. Це може вплинути не лише на виконання цієї закупівлі, а й на подальшу співпрацю за іншими напрямами.

Для гарантованого дотримання встановлених термінів учаснику фактично довелося б заздалегідь виготовити всі 118 табло — ще до підписання договору. Однак умови закупівлі не гарантують, що замовник справді замовить і викупить увесь обсяг обладнання.

Виконувачкою обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» є Тетяна Тараско. Підприємство підпорядковане Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який очолює Сергій Підгайний.

За даними системи «YouControl», фірма «Гранато» зареєстроване у 1992 році. Статутний капітал компанії становить 50 копійок.

У фірми 12 співвласників. Директору Арамаїсу Андрєасяну належить 12%, ще 11 осіб мають по 8%. Кінцевого бенефіціарного власника немає, оскільки жоден зі співвласників не володіє часткою у 25% або більше.

Співвласники компанії народилися в період із 1949 до 1964 року, тобто станом на 2026 рік їм від 62 до 77 років.

Із 2016 року «Гранато» отримала державних замовлень на загальну суму 68,77 млн грн. Найбільшим замовником компанії є нинішній покупець — КП «Київпастранс».

Про це свідчать дані системи «Прозорро».

Нагадаємо, Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації 16 жовтня уклав із консорціумом «Регіональні будівельні ініціативи» договір на реконструкцію Паланського ліцею вартістю 182,44 млн грн.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду Київської області з позовом щодо договорів на постачання електроенергії та вимагає стягнути до державного бюджету понад 67 млн грн.

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