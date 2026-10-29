Київщина буде до 11 годин без світла 30 жовтня

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30 жовтня у Київській області діятимуть графіки відключення світла для усіх черг споживачів. Електроенергії не буде від 6 до 11 годин в залежності від черги.

Графіки відключення світла на Київщині 30 жовтня 2026 року:

черга 1.1 – з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

черга 1.2 – з 07:30 до 11:30, з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;

черга 2.1 – з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 22:00;

черга 2.2 – з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 21:00;

черга 3.1 – з 11:00 до 18:30;

черга 3.2 – з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

черга 4.1 – з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

черга 4.2 – з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

черга 5.1 – з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30;

черга 5.2 – з 14:30 до 21:00;

черга 6.1 – з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30;

черга 6.2 – з 06:00 до 08:00 та з 14:30 до 18:30.

Про це повідомляє ДТЕК.

У п’ятницю, 30 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження для побутових споживачів можуть охоплювати від 1,5 до 2,5 черги.

Станом на ранок 29 жовтня через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в Донецькій, Сумській та Харківській областях. У частині регіонів України застосовують погодинні відключення світла обсягом до 2,5 черги, а в Києві та Київській області запровадили аварійні відключення.

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