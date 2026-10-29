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Під час перевірки міжнародних поштових відправлень інспектори Київської митниці виявили голову акули, опудало птаха канюка та фрагмент слонового бивня. Ці таксидермічні вироби належать до зразків дикої фауни, міжнародна торгівля якими регулюється Конвенцією CITES.

Її вимоги стосуються як живих і мертвих тварин, так і виробів, виготовлених із частин їхніх тіл.

Голову акули намагалися відправити з Одеси до Канади, опудало канюка — з Прилук до тієї ж країни. Фрагмент слонового бивня прямувала з Покрова до США.

Види тварин і походження зразків дослідили експерти Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. За їхніми висновками, це акула-мако (Isurus), канюк звичайний (Buteo buteo) та фрагмент бивня представника родини слонових (Elephantidae).

Окрему увагу експерти звернули на опудало канюка. Птах був зовсім молодим, народжений цього року. Швидше за усе, він був здобутий в природі браконьєрським способом, що передбачає адміністративну, або кримінальну відповідальність. Даний вид птаха знаходиться під захистом Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, і має статус «Підлягає особливій охороні в Європі».

Жодних дозвільних документів на експорт при митному оформленні надано не було.

Предмети порушення митних правил вилучено. Про це повідомляє Державна митна служба України. Податок на міжнародні посилки: хто виграє і скільки платитимуть українці. Зеленський підписав закони про податки на посилки та звітність онлайн-платформ

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