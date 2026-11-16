Київстар виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн

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Мобільний оператор «Київстар» виставив на аукціон один із найрідкісніших телефонних номерів в Україні — +380 77 777 77 77. Старт торгів запланований на 9 грудня, а його вартість становить 3,5 млн грн.

Старт торгів запланований на 9 грудня 2026 року. Початкова вартість лота становить 3,5 млн гривень. Взяти участь в аукціоні зможуть як звичайні громадяни, так і підприємці та компанії.

Після придбання номера власник матиме можливість підключити до нього будь-який із чинних бізнес-тарифів «Київстару» або контрактний тарифний план для приватних абонентів.

Втім, 3,5 млн грн – це лише стартова ціна. З огляду на унікальну комбінацію цифр та конкурентний формат торгів, підсумкова сума продажу може бути значно більшою.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу оператора.

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