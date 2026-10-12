Київводоканал пояснив, чи можна зупинити Бортницьку станцію кількома ударами

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Бортницьку станцію аерації, яка забезпечує очищення стічних вод столиці, неможливо вивести з ладу кількома точковими ударами. Це пояснюють її значна площа та дублювання систем. Водночас у разі пошкодження каналізаційних колекторів «Київводоканал» має план дій, який передбачає відведення стоків із міста до визначених контрольних точок.

Чи можна зупинити Бортницьку станцію кількома ударами

Коментуючи чутки про те, що росіянам нібито достатньо кількох влучань для тривалої зупинки станції, посадовець спростував цей сценарій.

За його словами, Бортницька станція аерації має надто велику територію, а її ключові вузли та системи в багатьох точках дублюються. Для того щоб повністю вивести об'єкт з ладу, потрібне масоване накриття всієї площі.

Як працюватиме каналізація у будинках та куди відводитимуть стоки

На зауваження про можливі удари по каналах та колекторах, які транспортують нечистоти, Горкуценко зазначив, що основні колектори проходять під метрополітеном. Попри наявність ризиків та можливих проблем, у "Київводоканалі" підготували план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ми ж теж не сидимо склавши руки. Ми відведемо з міста стоки у 2-3 контрольні точки", - наголосив заступник гендиректора підприємства.

За його словами, у разі критичних пошкоджень стоки будуть відкачуватися та перевозитися, над чим фахівці працюють вже зараз. При цьому для мешканців столиці система водовідведення залишатиметься робочою за будь-яких умов.

"У будинках система каналізування буде працювати. Тобто вигрібні ями в Деснянському районі відміняються. Систему каналізаційну вже зроблено так, що відвід стоків від житлових будинків буде, незалежно від наявності електроенергії, незалежно ні від чого", - запевнив Горкуценко.

Екологічний аспект та головна загроза для житлових будинків

У "Київводоканалі" нагадали, що очищені води з Бортницької станції аерації й у звичайному режимі скидаються в Дніпро. У разі порушення системи очищення можливі тимчасові екологічні ризики, однак вони не є катастрофічними для самої річки.

Як приклад посадовець навів екологічну ситуацію 25-річної давнини, коли через затоплення однієї з каналізаційних станцій у Києві стоки потрапили в Дніпро, проте вже за три кілометри нижче за течією від столиці якість води відповідала всім нормам за рахунок природного самоочищення.

Водночас головною загрозою у "Київводоканалі" називають потенційний вилив стоків у межах житлової забудови. Ключове завдання фахівців - не допустити затоплення підвалів та прибудинкових територій.

Про це розповів заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко, повідомляється з посиланням на його інтерв'ю "Економічній правді" .

Київводоканал попередив про ризик відсутності води через відключення.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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