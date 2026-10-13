Кличко після виклику до Ради заявив про тиск на місцеве самоврядування

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Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради на 14 жовтня, заявив про тиск на столичну владу. За його словами, ресурси, пов’язані з центральною владою, цілеспрямовано поширюють безпідставні звинувачення щодо нібито зриву опалювального сезону в Києві.

Кличко також заявив про спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.

За словами очільника столиці, закиди на адресу міської влади цілеспрямовано поширюють ресурси, пов'язані з центральною владою.

«Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою. Місцеве самоврядування намагаються знищити – і не тільки в Києві,– усуваючи голів громад за надуманими причинами», – наголосив міський голова.

Кличко також підкреслив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

«Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога», – наголосив мер Києва.

Про що повідомляється із посиланням на допис Віталія Кличка.

Нагадаємо, що Верховна Рада викликала Кличка на доповідь щодо ситуації в Києві.

У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.

Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.

Також Зеленський розглядає створення міської військової адміністрації в Одесі.

Нагадаємо, Труханов спростував наявність паспорту рф і заявив, що його хочуть позбавити громадянства України.

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