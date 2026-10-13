Кличко після виклику до Ради заявив про тиск на місцеве самоврядування
Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради на 14 жовтня, заявив про тиск на столичну владу. За його словами, ресурси, пов’язані з центральною владою, цілеспрямовано поширюють безпідставні звинувачення щодо нібито зриву опалювального сезону в Києві.
Кличко також заявив про спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.
За словами очільника столиці, закиди на адресу міської влади цілеспрямовано поширюють ресурси, пов'язані з центральною владою.
«Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою. Місцеве самоврядування намагаються знищити – і не тільки в Києві,– усуваючи голів громад за надуманими причинами», – наголосив міський голова.
Кличко також підкреслив, що продовжує виконувати свої обов'язки.
«Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога», – наголосив мер Києва.
Про що повідомляється із посиланням на допис Віталія Кличка.
Нагадаємо, що Верховна Рада викликала Кличка на доповідь щодо ситуації в Києві.
У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.
Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.
Також Зеленський розглядає створення міської військової адміністрації в Одесі.
Нагадаємо, Труханов спростував наявність паспорту рф і заявив, що його хочуть позбавити громадянства України.