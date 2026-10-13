Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення

0:00 / 0:00

У Києві всі об’єкти системи водовідведення забезпечені резервними джерелами живлення. За словами міського голови Віталія Кличка, на балансі «Київводоканалу» наразі є 103 генератори.

Він оглянув одну з водопровідних насосних станцій Київводоканалу, де працюють генератори для живлення насосів під час аварійних ситуацій і відсутності електропостачання.

За даними мера, наразі Київводоканал має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт. Їх встановлювали протягом років повномасштабної війни.

Також підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном.

“Система ж водовідведення міста повністю забезпечена джерелами резервного живлення”, - заявив Кличко.

Він зауважив, що генератори не можуть повністю замінити систему електропостачання такого великого господарства як Київводоканал. Вони допомагають при аварійних ситуаціях в енергосистемі, проте не можуть працювати безперервно, а фахівцям потрібен час, щоб у надзвичайній ситуації перемкнути систему на резервне живлення.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

Київводоканал попередив про ризик відсутності води через відключення.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

Читай нас у