Кличко заявив, що Зеленський не відповів на його пропозиції зустрітися

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Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що неодноразово пропонував президенту Володимиру Зеленському особисто обговорити нагальні проблеми столиці, однак відповіді не отримав.

За його словами, прямої відмови не було, але ситуація «виглядала як сигнал у космос».

Кличко також заявив, що дізнався з медіа про ініціативу Зеленського створити спеціальний кабінет для київської влади. Водночас мер наголосив, що столиця має власну професійну команду, але готова приймати допомогу держави.

Заяви президента про провалену підготовку Києва до зими Кличко назвав дивними та безпідставними. Він стверджує, що представники центральної влади не спілкувалися з ним або профільними керівниками міста щодо підготовки до опалювального сезону.

Джерело: Суспільне

Без систем протиповітряної оборони захисні споруди не зможуть повноцінно уберегти ключові об’єкти інфраструктури від російських атак. За словами Віталія Кличка, для надійного захисту критично важливих об’єктів необхідне поєднання фізичних захисних конструкцій і засобів ППО.

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Кличко пояснив, чому в Києві досі немає мобільних укриттів.

Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.

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