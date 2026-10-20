Кличко закликав Європу до солідарності з Україною

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Мер Києва Віталій Кличко закликав європейські країни продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення. Він наголосив, що Кремль розраховує на втому Європи від війни та тиск на Україну з метою змусити її капітулювати. Водночас очільник столиці запевнив, що цього не станеться.

Віталій Кличко виступив із відеозверненням під час церемонії вручення премії European Future Award («Європейське майбутнє») у Берліні.

За словами мера Києва, російський диктатор Володимир Путін за допомогою жорстоких бомбардувань намагається підкорити Україну та змусити мільйони українців виїхати до європейських країн.

Кличко наголосив, що мир у Європі потребує спільної відповідальності, а свобода — готовності людей захищати одне одного.

«Ми більше ніколи не хочемо війни в Європі. Мир потребує нашої спільної відповідальності. Свобода потребує людей, які захищають один одного», — сказав Кличко.

На його думку, російський президент сподівається, що європейські держави втомляться від підтримки України та зрештою змусять її погодитися на капітуляцію.

«Але цього ніколи не станеться», — наголосив очільник столиці.

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Віталій Кличко розповів, що планував особисто приїхати до Берліна, щоб отримати нагороду European Future Award. Однак через щоденні російські обстріли він вирішив залишитися в Києві.

Мер також підкреслив, що віра українців у спільне майбутнє з Європою допомагає їм продовжувати опір російській агресії.

Премію European Future Award присуджують діячам, які захищають свободу та права людини, підтримують солідарність і сприяють зміцненню європейської єдності. Церемонія проходить під патронатом віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля.

Журі наголосило, що діяльність Віталія Кличка виходить за межі захисту Києва та України. На думку організаторів, його робота символізує захист права людей жити вільно та самостійно визначати власне майбутнє.

Таким чином, у своєму зверненні Кличко закликав європейських партнерів зберігати єдність і підтримку України, наголосивши, що спільні зусилля необхідні для захисту свободи та миру в Європі.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

У Кремлі сподіваються, що американський переговорник Стів Віткофф найближчим часом зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним і поінформує його про контакти з українською та європейською сторонами. Також у Москві розраховують на продовження обміну сигналами між Вашингтоном і Кремлем щодо важливих питань.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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