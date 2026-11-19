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Громадянин РФ Олександр Кузнєцов, який помер у січні 2024 року, познайомив підозрюваного Андрія Осіпова на прізвисько Кримінал із керівником наркокартелю «Хімпром» Єгором Буркіним, відомим як Мексиканець.

Під час судового засідання адвокат Осіпова заявив, що Кузнєцов був причетний до наркотрафіку та свого часу нібито привіз в Україну 400 кг кокаїну.

Також Кузнєцов був заявником у справі про вимагання $1 млн. У травні 2022 року він звернувся до НАБУ із заявою про вимагання грошей за нібито підкуп посадовців СБУ. Саме цей епізод став підставою для оголошення Осіпову підозри в липні 2026 року.

Кузнєцов прибув до України у 2017 році. У Росії його розшукували за підозрою в незаконному обігу наркотиків у складі організованого угруповання. Він помер в Україні у січні 2024-го.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

ЦПК із посиланням на виступ Абакумова повідомив, що Андрій Осіпов, відомий під прізвиськом «Кримінал», передав Дуці чотири криптогаманці. Активісти пов'язали ці кошти з можливим хабарем за сприяння у знятті арешту з активів «Хімпрому» через Офіс генерального прокурора.

Один із ключових фігурантів справи «Карфаген» Андрій Осіпов (відомий на прізвисько Кримінал) заявив про загрозу своєму життю та намагається через Вищий антикорупційний суд зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

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