Книгарня Є закриває свої філії на вокзалах Києва та Одеси

Мережа книжкових магазинів «Книгарня «Є» припиняє роботу двох філій, розташованих на залізничних вокзалах у Києві та Одесі.

У пресслужбі компанії пояснили, що безпекова ситуація та поточні обставини не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори.

Книгарня на Центральному вокзалі Києва працювала з лютого 2025 року, а в Одесі — з березня 2026 року. Дати можливого відновлення роботи об'єктів у компанії не назвали.

Джерело: пресслужба компанії.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

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Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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