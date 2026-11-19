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У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка частину зимового семестру проводитимуть онлайн — з 25 січня до 27 лютого 2027 року включно.

Дистанційний формат запровадять для всіх освітніх програм.

Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію в Україні та ризик перебоїв з електро- і теплопостачанням узимку. В університеті пояснили, що це дозволить продовжити навчання навіть за складних погодних та енергетичних умов.

Зміни до графіка навчального процесу затвердили наказом ректора від 17 листопада.

Джерело: КНУ імені Тараса Шевченка.

Зимова екзаменаційна сесія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбуватиметься в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Такий порядок стосуватиметься студентів усіх курсів і форм навчання.

Міністр освіти підписав наказ про призначення Валерія Копійки ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на п’ять років.

У Міносвіти визначили відповідального за реформу старшої школи.

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