КНУ імені Шевченка майже на п’ять тижнів переходить на дистанційне навчання
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка частину зимового семестру проводитимуть онлайн — з 25 січня до 27 лютого 2027 року включно.
Дистанційний формат запровадять для всіх освітніх програм.
Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію в Україні та ризик перебоїв з електро- і теплопостачанням узимку. В університеті пояснили, що це дозволить продовжити навчання навіть за складних погодних та енергетичних умов.
Зміни до графіка навчального процесу затвердили наказом ректора від 17 листопада.
Джерело: КНУ імені Тараса Шевченка.
Зимова екзаменаційна сесія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбуватиметься в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Такий порядок стосуватиметься студентів усіх курсів і форм навчання.
Міністр освіти підписав наказ про призначення Валерія Копійки ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на п’ять років.
У Міносвіти визначили відповідального за реформу старшої школи.