Кого вшановують віряни 14 жовтня 2026 та які традиції існують

0:00 / 0:00

За новоюліанським церковним календарем 14 жовтня 2026 року Православна церква України відзначає День пам'яті преподобної Параскеви Сербської — аскетки XI століття, відомої своєю благочестивістю, роздачею майна нужденним та паломництвом до Святої Землі.

Мощі святої, які нині зберігаються у місті Ясси в Румунії, шануються як джерело благодаті та зцілення, а сама вона вважається заступницею жінок, покровителькою вагітних і помічницею під час хвороб.

До преподобної Параскеви Сербської звертаються з молитвами про зцілення від хвороб – особливо очних і душевних, – про мир у родині та допомогу у вихованні дітей.

О, преподобна мати Параскево! Почуй нас, що молимося тобі, і визволи нас від усякого зла, від підступів ворожих і від бід раптових. Моли Всемилостивого Бога за мир у наших оселях, за здоров'я тілесне та душевне. Будь нашою заступницею перед Господом, випроси для нас прощення гріхів наших та настав на шлях спасіння, щоб ми разом із тобою прославляли Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Цього ж дня Церква згадує священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру під час гонінь у Римській імперії.

Українські народні традиції пов'язують цей день із духовною працею, доброчинністю та відпочинком для жінок. За віруваннями наших пращурів, 14 жовтня варто утримуватися від важкої хатньої роботи, рукоділля та земляних робіт, присвятивши час молитві та допомозі тим, хто її потребує. Особливе значення придавалося готуванню частувань для бідних і подорожніх, а також дотриманню миру в родині без сварок і лихослів'я.

За спостереженнями народних прикмет, погодні умови цього дня вказують на характер майбутньої зими та осені: вітряна погода віщує холодну зиму, а сирий та похмурий день — затяжне й відносно тепле похолодання.

Джерело: «Главком».

13 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіли та його сестри Агатоніки. За новоюліанським календарем Православної церкви України цей день присвячений їхній мужності, вірі та жертовності під час переслідувань християн у Римській імперії.

Церковне свято 10 жовтня — традиції, прикмети та заборони дня.

Читай нас у