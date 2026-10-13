Колишні керівники Павлоградського хімзаводу уникнули покарання через строки давності

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12 жовтня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги на вирок ВАКС від 12 серпня 2026 року щодо колишніх генерального та комерційного директорів ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» В. Кирилова та Л. Шимана.

Їх обвинувачували у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Колишніх керівників звільнили від покарання у зв’язку зі спливом строків давності.

Суд першої інстанції визнав незаконною схему залучення посередників та «осідання» у них коштів держави без виконання функцій постачальника. Так, ВАКС визнав осіб винуватими та призначив їм покарання у вигляді 5 років та 4 років 3 місяців позбавлення волі відповідно.

Також суд повністю задовольнив цивільний позов прокурора в інтересах держави (в особі Мінстратегпрому) на суму понад 36,2 млн грн.

Що саме змінила АП ВАКС: - виключила з формулювання обвинувачення обставини відносин заводу з ТОВ «НВП «Зоря» за 2015–2016 роки; - на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України обох засуджених звільнено від відбування призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності; - вирок в частині задоволення цивільного позову прокурора на 36,2 млн грн скасовано, у задоволенні позову відмовлено.

Чому засуджені не відбуватимуть покарання? Суд першої інстанції встановив, що протягом 2011–2016 років обвинувачені діяли з єдиним умислом, вчиняючи продовжуваний злочин: продукцію державного заводу реалізовували кінцевим споживачам не напряму, а через три посередницькі фірми, які перепродавали її дорожче. Останні поставки, які враховував суд, датовано 21.11.2016, тож на момент вироку строк давності не сплив.

Після виключення апеляційним судом обставин, пов'язаних із ТОВ «НВП «Зоря», інкримінований період скоротився – завершується початком 2015 року. Десятирічний строк давності від цієї дати сплив, тому апеляційний суд звільнив засуджених від покарання.

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