Колишня дружина Максима Неліпи зворушила спогадами про нього

15 жовтня Максиму Неліпі могло б виповнитися 50 років. Колишня дружина актора, телеведучого та військовослужбовця Тамара Неліпа присвятила йому зворушливий допис в Instagram, у якому поділилася теплими словами та архівним фото. Вона зізналася, що родині дуже не вистачає Максима, який загинув на фронті у травні 2025 року.

У день, коли Максим Неліпа мав би святкувати свій 50-й день народження, його колишня дружина Тамара згадала про нього в соцмережах. Вона опублікувала архівну світлину та написала, яким він назавжди залишиться в пам’яті рідних. «Максику, сьогодні тобі мало б виповнитися 50 років…! Ти назавжди залишишся для нас найсвітлішим, найвеселішим, найрозумнішим, найталановитішим і найдобрішим! Хочеться вірити, що тобі там добре і вже не так боляче… Наші з тобою діти — це продовження тебе! Нам тебе дуже не вистачає…», — написала Тамара 15 жовтня.

У дописі вона звернулася до Максима по-домашньому — «Максику» — і згадала риси, за які його любили близькі. Окремо Тамара написала про їхніх дітей, які, за її словами, залишаються продовженням батька. Під публікацією користувачі мережі висловили співчуття родині та поділилися словами пам’яті про загиблого захисника. «Світла пам’ять Максиму! В його день народження чомусь саме вам хочеться побажати довгих і щасливих років», — написала одна з користувачок.

Інша коментаторка згадала Неліпу як публічну людину та військового, який став на захист України. «Немає слів, щоб описати біль, коли йдуть рідні люди. Щось не сказано, щось не зроблено, щось не дописано… Я Максима знала як публічну людину та мужнього чоловіка, який пішов боронити країну. Він є і залишиться в пам’яті Героєм!» — йдеться в коментарі.

Інші користувачі також залишили короткі слова підтримки: «Пам’ятаємо… дуже світла людина» та «Світла пам’ять такому мужньому та талановитому чоловікові! Слава та вічна пам’ять!».

Чим запам’ятався Максим Неліпа

До повномасштабного вторгнення Максим Неліпа був відомим актором і телеведучим. Пік його популярності припав на середину 2000-х років. Він вів телевізійні шоу «Програй мільйон» і «Підйом». У 2007 році взяв участь у проєкті «Танці з зірками», де виступав у парі з танцівницею Оленою Шоптенко. У 2017 році Неліпа приєднався до команди «Дизель шоу».

Глядачі пам’ятали його за почуттям гумору, енергійністю та роботою на телебаченні. Згодом його життя змінилося: після початку повномасштабного російського вторгнення він вирішив долучитися до захисту України.

Максим Неліпа загинув під час бойового завдання

Після початку великої війни Неліпа добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. 12 травня 2025 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Напередодні його призначили командиром роти.

Його загибель стала втратою не лише для родини, а й для людей, які знали його за телевізійними проєктами та стежили за його військовою службою. У день, коли Максиму могло б виповнитися 50 років, Тамара Неліпа поділилася особистими спогадами про колишнього чоловіка. Її допис нагадав про шлях телеведучого, який після початку повномасштабної війни став на захист країни та загинув на фронті.

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