Колишня учасниця Холостяка-15 емоційно відреагувала на виліт із шоу

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Колишня учасниця 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» Інна Міллер, яка працює косметологинею, емоційно відреагувала на завершення своєї участі в проєкті з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Під час першої вечірки дівчина попросила спортсмена підняти її на руки, щоб він міг краще почути її пісню. Згодом, знайомлячись з іншими учасницями, Інна розповіла про свої численні таланти та освіти. Проте в другому випуску Кравцов не вручив їй троянду, тож вона залишила шоу й більше не боротиметься за серце холостяка.

"Рада, що ця історія для мене закінчилася саме так. Ще кілька тижнів, а можливо, й місяців булінгу на тлі зруйнованої репутації – і я навіть не знаю, чи вистачило б мені сил усе це витримати. Коли згадую зйомки, повертаюся до тих переживань: як боялася, як хотіла спати, як хвилювалася перед виступом, боялася співати й забути найважливіші слова. Цей досвід зробив мене сильнішою та відкрив у мені нові грані", - написала дівчина.

Міллер додала, що не шкодує про свою участь в шоу, але більше не хоче повертатися до обговорення цієї теми.

"Я прийшла на цей проєкт зі своїми чіткими запитаннями, на які хотіла знайти відповіді. І, як не дивно, мені це вдалося. Можливо, зовсім не так, як я уявляла, але саме так, як було потрібно мені. Я не шкодую про свій вибір. Це частина мого життя, яку я приймаю, але більше не хочу до неї повертатися. Дякую всім, хто підтримував, хто намагався побачити більше, ніж показав екран, і хто залишився поруч", - додала Інна.

В своєму Instagram Інна наголосила, що не засмутилася через рішення холостяка.

Нагадаємо, що Мережу підірвав злив учасниць нового сезону Холостяка.



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