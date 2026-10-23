Колишній полонений Дмитро Хилюк упізнав серед звільнених військового зі своєї камери
Звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що під час обміну 23 жовтня додому повернувся військовий Олександр Щербаков, із яким вони перебували в одній камері.
Хилюк зазначив, що Щербаков став останнім військовим із їхньої камери №12 у Пакіно, якого звільнили з полону.
Водночас журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перебував у неволі, досі залишаються в полоні. Серед них — четверо мешканців Київщини, які перебувають у неволі понад чотири з половиною роки.
Джерело: Facebook Дмитра Хилюка.
У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270.