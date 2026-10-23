Колишній полонений Дмитро Хилюк упізнав серед звільнених військового зі своєї камери

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Звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що під час обміну 23 жовтня додому повернувся військовий Олександр Щербаков, із яким вони перебували в одній камері.

Хилюк зазначив, що Щербаков став останнім військовим із їхньої камери №12 у Пакіно, якого звільнили з полону.

Водночас журналіст наголосив, що чимало цивільних, із якими він перебував у неволі, досі залишаються в полоні. Серед них — четверо мешканців Київщини, які перебувають у неволі понад чотири з половиною роки.

Джерело: Facebook Дмитра Хилюка.

У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270.

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