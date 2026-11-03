Колишній речниці Зеленського оголосили підозру у держзраді

0:00 / 0:00

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній речниці Президента України Юлії Мендель. Слідчі інкримінують фігурантці правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За даними комплексних експертиз та оперативно-слідчих заходів установлено, що Мендель вела інформаційно-підривну діяльність, поширюючи у своїх публічних висловлюваннях і соцмережах матеріали, які дискредитують Україну на міжнародній арені та виправдовують кремлівський режим.

Оскільки фігурантка наразі перебуває за межами країни, українські правоохоронці вживають процесуальних заходів для оголошення її у розшук та притягнення до кримінальної відповідальності.

Джерело: Офіційні заяви Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель.

Міністерство закордонних справ України закликало французьку медіаспільноту уважно та критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель. У відомстві наголосили, що не варто дозволяти вводити себе в оману її висловлюваннями.

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель виклала, як вона стверджує, звіти радниці керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо роботи проплачених блогерів Банкової.

Нагадаємо, охорона Європарламенту завадила Юлії Мендель виступити на заході ультраправих.

Читай нас у