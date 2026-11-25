0:00 / 0:00

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, якого у 2008 році затримали у справі про хабарництво, нині працює головним спеціалістом юридичного відділу Давидівської сільської ради Львівської області. Про це свідчить його декларація, оприлюднена восени 2026 року.

У 2008 році Ігоря Зварича затримали під час обшуків у його кабінеті та помешканні. Правоохоронці тоді виявили 1 млн доларів та 2 млн гривень. Сам Зварич пояснював походження коштів тим, що йому нібито «засівали» новий кабінет. Після цього колишнього суддю прозвали «суддею-колядником».

Згідно із судовим рішенням, у 2011 році Ігоря Зварича засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Три роки він провів у СІЗО, ще чотири – у колонії.

Завдяки так званому «закону Савченко», за яким один день перебування в СІЗО зараховувався як два дні ув'язнення, колишній суддя вийшов на волю у 2016 році.

Восени 2026 року Зварич знову з'явився у публічному просторі після оприлюднення декларації, в якій зазначено, що він працює головним спеціалістом юридичного відділу Давидівської сільської ради Львівського району.

Керівник юридичного відділу сільради Роман Феданяк у коментарі для ТСН.ua підтвердив, що Зварич працює в установі з вересня.

«Так, дійсно, така людина у нас працює в юридичному відділі сільської ради на посаді головного спеціаліста. До обов’язків такого спеціаліста входить підготовка листів, відповідей, ведення переписок. Типова буденна робота юридичного відділу. Він є професійним правником, гарним спеціалістом. Зауважень до нього не маю, немає передостережень. Порядна людина. Працює у нас від вересня», – зауважив Роман Феданяк.

Давидів розташований приблизно за 10 км від Львова. Село вважається одним із найзаможніших і найрозвиненіших населених пунктів у регіоні.

Про це повідомляє документ у реєстрі НАЗК.

Нагадаємо, в Одеській митниці викрили масштабну схему, через яку державний бюджет лише у липні 2025 року недоотримав 215 млн грн.

Читай нас у