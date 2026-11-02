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Колишню омбудсменку ЛНР заочно засудили до 8 років ув’язнення

UA NEWS 02 Листопада 2026 18:06
Колишню омбудсменку ЛНР заочно засудили до 8 років ув’язнення
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Колишню так звану уповноважену з прав людини «ЛНР» заочно засудили до восьми років позбавлення волі. Вирок ухвалили за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури.

Жінку визнали винною у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.

Її дії кваліфікували за частиною 1 статті 109 та частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачена, яка до окупації частини Луганської області працювала слідчою поліції, у 2021 році добровільно обійняла посаду “уповноваженого з прав людини в ЛНР” та виконувала функції органу окупаційної влади псевдодержавного утворення “ЛНР”.

Так, жінка брала участь у спільних заходах із представниками рф, виконувала вказівки учасників т.з. “ЛНР”, спрямованих на функціонування системи органів окупаційної влади.

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За результатами судового розгляду, який відбувався «in absentia» (без присутності обвинуваченої), обвинувачену визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ТУ ДБР у м.Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Жителя Луганщини засуджено за державну зраду та участь у війні проти України.

Нагадаємо, СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

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