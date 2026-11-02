Колишню омбудсменку ЛНР заочно засудили до 8 років ув’язнення

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Колишню так звану уповноважену з прав людини «ЛНР» заочно засудили до восьми років позбавлення волі. Вирок ухвалили за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури.

Жінку визнали винною у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.

Її дії кваліфікували за частиною 1 статті 109 та частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачена, яка до окупації частини Луганської області працювала слідчою поліції, у 2021 році добровільно обійняла посаду “уповноваженого з прав людини в ЛНР” та виконувала функції органу окупаційної влади псевдодержавного утворення “ЛНР”.

Так, жінка брала участь у спільних заходах із представниками рф, виконувала вказівки учасників т.з. “ЛНР”, спрямованих на функціонування системи органів окупаційної влади.

За результатами судового розгляду, який відбувався «in absentia» (без присутності обвинуваченої), обвинувачену визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Досудове розслідування проводили слідчі ТУ ДБР у м.Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Жителя Луганщини засуджено за державну зраду та участь у війні проти України. Нагадаємо, СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на спецслужби РФ. Також СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації по всій Україні.

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