Колишню заступницю голови Міграційної служби засудили до дев’яти років ув’язнення

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Вищий антикорупційний суд визнав колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову винною у справі про хабарі за оформлення документів іноземцям. Її засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Крім ув'язнення, суд призначив Пімаховій додаткове покарання – заборону обіймати певні посади протягом трьох років.

За матеріалами справи, у червні 2017 року посадовиця під час зустрічі зі знайомим попросила $1,8 тис. за оформлення документів, які дозволяли громадянину В'єтнаму законно перебувати на території України.

Після отримання грошей Пімахова попросила ще $30 тис. за прискорене оформлення українського громадянства громадянину Ірану нібито за територіальним походженням.

За версією обвинувачення, для цього вона запропонувала сфальсифікувати результати ДНК-тестів, щоб створити штучні підстави для встановлення родинних зв'язків іноземця з громадянами України.

Такі документи могли стати підставою для відповідного судового рішення, після якого іноземець отримав би можливість оформити українське громадянство та паспорти.

Однак завершити незаконне оформлення документів не вдалося через витік інформації про оперативні заходи Національного антикорупційного бюро.

У листопаді 2017 року справа Пімахової набула розголосу після повідомлень про зрив спецоперації НАБУ. Тоді Державна міграційна служба заявила, що агент антикорупційного бюро нібито намагався спровокувати посадовицю на отримання хабаря.

Ще у вересні того року Пімахова звернулася до Служби безпеки України із заявою про можливу провокацію підкупу з боку агентів та детективів НАБУ.

Кримінальне провадження за її заявою неодноразово закривали через відсутність складу злочину. Остаточне рішення про закриття ухвалили у квітні 2021 року, а згодом його законність підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Джерело: Transparency International Ukraine

Нагадаємо, НАБУ прийшло з обшуками до Пімахової у справі про провокування хабара.

29 листопада 2017 року був затриманий детектив НАБУ за провокування хабара заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. НАБУ звинуватило ГПУ і СБУ в зриві секретної операції з виявлення корупції в Держміграційній службі. Сама Пімахова підтвердила, що написала на нього заяву.

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