Колишнього члена КРАІЛ Євгена Гетьмана засудили до 8 років ув’язнення за хабар у $90 тисяч
12 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгену Гетьману. Його визнали винним в одержанні 90 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння у видачі дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу.
Як повідомили в антикорупційних органах, у серпні 2021 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили посадовця на одержанні неправомірної вигоди.
Суд визнав Євгена Гетьмана винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.
Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Крім того, суд заборонив йому протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади. Також вирок передбачає конфіскацію майна.
До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави.
Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення. Якщо апеляцію не подадуть, рішення набере законної сили після завершення цього строку.
Джерело: ВАКС.
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