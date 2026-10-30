Колишнього заступника командира бригади ЗСУ затримали за спробу продажу бронемашини

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Працівники ДБР викрили незаконний продаж військового майна. Двоє чоловіків намагалися продати броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 та вибухівку потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті за 8 тисяч доларів.

Серед затриманих — колишній заступник командира однієї з механізованих бригад ЗСУ.

За даними слідства, підполковник незаконно заволодів бронемашиною та сховав її на території одного з військових підрозділів. Також він планував продати вибухівку.

Потенційного покупця чоловік знайшов самостійно, а передачу майна доручив спільнику. Посередника затримали під час отримання 8 тисяч доларів. На місці вилучили бронемашину та вибухівку. Згодом затримали й колишнього заступника командира бригади.

Джерело: Державне бюро розслідувань (Facebook)

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