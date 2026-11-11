Коломойському можуть заборонити відвідувати власні судові засідання

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У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання, під час якого можуть ухвалити рішення про заборону доставляти Ігоря Коломойського до зали суду для участі в розгляді його справ. Також обмеження може стосуватися його доправлення до лікарні.

Незважаючи на вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися мінімум за 3 дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

«У звʼязку з цим, ймовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського І.В. заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги», – зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться в Шевченківському районному суді міста Києва за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А.

Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.

Дата і час: 12.11.2026 о 12:15

Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.

Про це повідомили його адвокати, зазначає Уніан.



СІЗО двічі відмовилося доставити Коломойського до ВАКС попри рішення суду.

Нагадаємо, що Верховний суд Британії відмовив Коломойському в оскарженні справи ПриватБанку на 3 млрд доларів

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