Командир 93 ОМБр Шаміль Крутков стане заступником командувача Сухопутних військ
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Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шаміль Крутков обійме посаду заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.
На новій посаді він відповідатиме за покращення систем підготовки та комплектування підрозділів, підвищення боєздатності військ, а також підвищення ефективності перевірок у бригадах.
Завданням Круткова буде масштабування бойового досвіду 93 ОМБр на всі Сухопутні війська. Шаміль Крутков очолив «Холодний Яр» у листопаді 2024 року, ставши наймолодшим комбригом у Збройних силах України.
Джерело: hromadske.
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