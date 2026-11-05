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Командир 93 ОМБр Шаміль Крутков стане заступником командувача Сухопутних військ

UA NEWS 05 Листопада 2026 16:33
Командир 93 ОМБр Шаміль Крутков стане заступником командувача Сухопутних військ
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Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шаміль Крутков обійме посаду заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. 

На новій посаді він відповідатиме за покращення систем підготовки та комплектування підрозділів, підвищення боєздатності військ, а також підвищення ефективності перевірок у бригадах. 

Завданням Круткова буде масштабування бойового досвіду 93 ОМБр на всі Сухопутні війська. Шаміль Крутков очолив «Холодний Яр» у листопаді 2024 року, ставши наймолодшим комбригом у Збройних силах України.

Джерело: hromadske.

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