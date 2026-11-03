Командувач Нацгвардії пояснив появу підлітка в будинку під час подій у Петропавлівській Борщагівці

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Під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці 14-річний хлопець опинився всередині будівлі після того, як упав із дерева. Військовослужбовці Національної гвардії затягнули підлітка до приміщення, щоб захистити його від каміння, яке кидали учасники сутичок.

Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Очільник НГУ зазначив, що хлопець перелякався через ситуацію та присутність військових.

Водночас кадри з підлітком у стані шоку активно поширювали російські пропагандистські ресурси, звинувачуючи українських військових у знущаннях. Згодом з'явилися відеодокази, які спростовують фейки ворога: на них видно, що неповнолітній брав участь у протестах, погрожував поліції та сам упав під час інциденту.

Наразі уповноважені державні органи, зокрема ДБР, Нацгвардія та МВС, продовжують службові розслідування для повного з'ясування всіх обставин подій у Петропавлівській Борщагівці.

Джерело: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

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Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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