Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці

0:00 / 0:00

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув у село Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де біля приватного будинку зібралися місцеві мешканці.

Очільник Нацгвардії підтвердив, що в будівлі утримували військовослужбовців НГУ, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них госпіталізували для надання медичної допомоги.

Приводом для інциденту та зібрання громадян стали повідомлення про нібито неналежне ставлення та катування утримуваних військовослужбовців. Олександр Півненко заперечив звинувачення у катуванні, наголосивши на неприпустимості поганого ставлення до захисників, та заявив про проведення офіційного розслідування з оприлюдненням його результатів. Водночас у Головному управлінні Національної поліції в Київській області спростували поширені чутки про загибель громадянина та повідомили, що поліцейські виїжджали на виклик лікарів приватної швидкої допомоги щодо перешкоджання доступу до пацієнта.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині в будинку виявили 25 людей. Четверо з них потребували допомоги медиків — їх планують доправити до лікарні. До будинку, де, за повідомленнями місцевих жителів, могли утримувати заручників, допустили медикиню та правоохоронця. Військове командування терміново вирушило у передмістя Києва на місце інциденту.

Читай нас у