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Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі «Чисте місто», що стосується схеми заволодіння земельними ділянками в Києві. 20 листопада уперше до розгляду долучився колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який перебуває у Відні. Ексдепутат взяв участь у засіданні в режимі відеоконференції.

Серед обвинувачених – ексдепутат Київради Денис Комарницький, який переховується у Відні, колишні заступники голови КМДА Олександр Спасибко та Петро Оленич, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, членкиня цієї комісії Олена Марченко та інші особи.

Комарницький на засідання з'явився в режимі онлайн.

"Йдеться саме про того Комарницького, якого, за даними медіа, у лютому 2025 року вивезли до кордону під прикриттям авто з камуфльованим забарвленням та позначкою "200". Згодом журналіст "Української Правди" Михайло Ткач знайшов його у Відні", – нагадує ЦПК.

До організації втечі були причетні колишні позаштатні працівники СБУ, співробітники Управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та місцевий депутат.

Прокурор САП заперечував проти дозволу обвинуваченим, які у розшуку, брати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Водночас суд дозволив таку участь у підготовчому засіданні.

"Окремо варто відзначити ситуацію з одним з обвинувачених - Романом Блюміним. Він розірвав договір зі своїм захисником, що унеможливило подальше проведення підготовчого засідання", – пише ЦПК.

Водночас суд вирішив розглянути питання, які не стосуються Блюміна.

Про це пише Центр протидії корупції.

Нагадаємо, що ВАКС розгляне справу Комарницького про земельну корупцію в Києві.

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