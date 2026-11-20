Комарницький, який втік до Відня, вперше долучився до засідання ВАКС онлайн
Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі «Чисте місто», що стосується схеми заволодіння земельними ділянками в Києві. 20 листопада уперше до розгляду долучився колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який перебуває у Відні. Ексдепутат взяв участь у засіданні в режимі відеоконференції.
Серед обвинувачених – ексдепутат Київради Денис Комарницький, який переховується у Відні, колишні заступники голови КМДА Олександр Спасибко та Петро Оленич, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, членкиня цієї комісії Олена Марченко та інші особи.
Комарницький на засідання з'явився в режимі онлайн.
"Йдеться саме про того Комарницького, якого, за даними медіа, у лютому 2025 року вивезли до кордону під прикриттям авто з камуфльованим забарвленням та позначкою "200". Згодом журналіст "Української Правди" Михайло Ткач знайшов його у Відні", – нагадує ЦПК.
До організації втечі були причетні колишні позаштатні працівники СБУ, співробітники Управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та місцевий депутат.
Прокурор САП заперечував проти дозволу обвинуваченим, які у розшуку, брати участь у засіданні в режимі відеоконференції. Водночас суд дозволив таку участь у підготовчому засіданні.
"Окремо варто відзначити ситуацію з одним з обвинувачених - Романом Блюміним. Він розірвав договір зі своїм захисником, що унеможливило подальше проведення підготовчого засідання", – пише ЦПК.
Водночас суд вирішив розглянути питання, які не стосуються Блюміна.
Про це пише Центр протидії корупції.
Нагадаємо, що ВАКС розгляне справу Комарницького про земельну корупцію в Києві.
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