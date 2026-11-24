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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики схвалив відповідний законопроєкт президента. Про це 24 листопада повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Комітет антикорупційної політики підтримав законопроєкт Президента про відкриття декларацій СБУшників та інших спецслужбовців у тилу. За основу — одноголосно», — написав Железняк.

Як повідомив Железняк, представники СБУ на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України підтримали законопроєкт щодо повернення декларування для працівників СБУ, але мають намір внести уточнення до нього до другого читання.

Сьогодні парламент має розглянути проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до декларацій в умовах воєнного стану (проєкт Президента України №16220).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

Нагадаємо, із відкритого доступу вилучили понад тисячу декларацій працівників СБУ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості в декларації колишнього директора «Бердичівводоканалу» Іллі Шамровського.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За результатами перевірки виявили недостовірні відомості на суму понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на понад 235,9 млн грн.

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