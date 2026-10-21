Компанія GigaCenter припинила роботу датацентру в Києві через російську атаку

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Компанія GigaCenter оголосила про зупинку роботи свого датацентру в Києві на невизначений термін внаслідок критичних пошкоджень, спричинених російською атакою 20 жовтня.

Усі співробітники підприємства залишилися неушкодженими, проте масштаби руйнувань унеможливлюють подальше функціонування об'єкта. Представники компанії пообіцяли персонально повідомити клієнтів щодо стану та деталей розміщеного на майданчику обладнання.

Про це повідомив GigaCenter у соціальній мережі Facebook.

У Києві внаслідок російського обстрілу 20 жовтня постраждав датацентр GigaCenter. Через пошкодження обладнання користувачів попередили про можливі перебої в роботі сервісів.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

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