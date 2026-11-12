Комунальні борги за квартиру в окупації: українцям пояснили важливий нюанс

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В Україні заборонено нараховувати плату за житлово-комунальні послуги щодо нерухомості, розташованої на тимчасово окупованих територіях, за весь період окупації. Водночас це правило не поширюється на заборгованість, яка накопичилася до 24 лютого 2022 року. Такі борги власники житла мають погасити.

Згідно з документом, до припинення або скасування воєнного стану комунальним підприємствам заборонено нараховувати плату за послуги та стягувати борги, які утворилися після 24 лютого 2022 року за період тимчасової окупації відповідних територій.

Ця заборона поширюється на споживачів, чиє житло розташоване на територіях, включених до офіційного переліку тимчасово окупованих Росією територій України. Вона діє від дати початку до дати завершення окупації.

Постанова також передбачає обмеження щодо стягнення боргів за комунальні послуги на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Зокрема, за певних умов заборонено стягувати заборгованість, яка виникла після 24 лютого 2022 року, з внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей, які залишили своє житло. Для цього потрібно надати виконавцю послуг документи, що підтверджують відсутність у помешканні, зокрема довідку ВПО.

Окремо документ забороняє нараховувати штрафи, пеню, інфляційні нарахування та річні проценти на певні борги за комунальні послуги, а також припиняти або зупиняти надання послуг через несплату в повному обсязі. Ці обмеження стосуються визначених постановою територій бойових дій та тимчасової окупації.

Отже, за комунальні послуги, нараховані за період окупації після 24 лютого 2022 року, платити не потрібно. Проте ця норма не скасовує заборгованість, яка виникла до початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану".

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