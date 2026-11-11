Кондитерка розповіла, як отримала замовлення на страшний торт, ніби його спекли вдома

Українська кондитерка Валентина, яка виготовляє торти на замовлення, розповіла про незвичну пропозицію від клієнтки. Жінка заплатила за десерт, який мав виглядати так, ніби його самостійно приготували вдома, без професійного оформлення та акуратного декору.

Кондитерка погодилася на експеримент, хоча зізналася, що навмисно зробити торт неохайним виявилося складніше, ніж вона очікувала.

«Коли роками стараєшся зробити кожен торт максимально акуратним, а тут отримуєш завдання: "Мені потрібно, щоб він виглядав дуже некрасиво". І це, до речі, було абсолютно серйозно. Замовниця хотіла медовик, який виглядатиме так, ніби вона приготувала його сама вдома. Без ідеального вирівнювання, красивих бортиків і всього того, що я зазвичай так старанно роблю», – розповідає кондитерка.

Щоб десерт нагадував звичайний домашній медовик, Валентина змінила звичний підхід до його оформлення. Вона зробила торт широким, але порівняно тонким, не вирівнювала краї кожного коржа та використала більше крему, щоб він стікав із боків.

Кондитерка зізналася, що під час роботи їй доводилося стримувати звичне бажання виправити нерівності та зробити десерт красивішим.

«Скажу чесно: зробити торт спеціально неідеальним виявилося ще тим завданням. Бо руки автоматично хочуть щось підрівняти, поправити, зробити гарніше. Але коли після фото готового торта я отримала від замовниці: "страшненький" – зрозуміла: завдання виконано на всі 100%», – сміється вона.

Для декорування Валентина використала подрібнений у крихту медовий корж. Ним вона посипала поверхню десерту, створивши спеціальний ефект неакуратного домашнього оформлення.

Відео кондитерки викликало жваве обговорення в коментарях. Глядачі жартували, що деякі деталі все ж видають професійне походження торта.

«Підложка палить всю кантору», – написала одна з учасниць обговорення.

Інша користувачка запропонувала інший варіант оформлення: «Потрібно було зібрати на тарілці домашній».

Ще один коментатор припустив, що обман може випадково розкритися через соціальні мережі: «Комусь замовниця сказала, що готувала сама, а потім той, кому це говорили, побачить ваше відео в TikTok».

Про незвичайний досвід Валентина розповіла у TikTok (@valentyna_toper).

Нагадаємо, раніше київська кондитерська Namelaka тимчасово припинила роботу після масового погіршення самопочуття серед працівників.

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