12–13 листопада 2026 року у Варшаві (Польща), у виставковому центрі EXPO XXI, відбудеться міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine: Construction & Energy — ключова подія, присвячена відновленню України. Організатор заходу — PREMIER EXPO, єдиний міжнародний виставковий оператор в Україні.

ReBuild Ukraine вже вшосте стане центральною точкою зустрічі для всіх, хто бачить своє місце у великому проєкті відбудови України.

Основною метою заходу є залучення міжнародного фінансування для розвитку українських громад, сприяння підприємствам енергетичної галузі України у відновленні об’єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок військової агресії, а також залучення інвестицій у міста та регіони України, які сьогодні підтримують мільйони внутрішньо переміщених осіб та мають значний інвестиційний потенціал.

Масштаб ReBuild Ukraine 2026 у цифрах:

7 500+ унікальних учасників заходу

800+ експонентів із 33 країн

27 національних павільйонів

7 міжнародних конференцій

11 воркшопів

150+ громад України

Глобальний фокус, локальний вплив.

Під час ReBuild Ukraine міжнародні та українські компанії знайомляться з конкретними запитами українських громад, презентують технології, обговорюють фінансування та укладають угоди. Від енергоефективних рішень до комплексного відновлення інфраструктури — жодна інша подія не має такого рівня глибини та фокусу на реальних потребах.

Програма заходів ReBuild Ukraine 2026

Офіційне відкриття

12 листопада 2026 | 10:00 | Конференц-зал “Ukraine”

ПРОГРАМА

Представники профільних міністерств України, Європейського Союзу та інших країн представлять своє бачення механізмів відбудови України.

Інвестиційна конференція Європейський Союз – Україна

12 листопада 2026 | 11:45 | Конференц-зал “Ukraine”

ПРОГРАМА

Третя Інвестиційна конференція Україна–ЄС мобілізує приватні інвестиції для відновлення, реконструкції та модернізації України.

Організатори: Європейська комісія, Міністерство економіки та довкілля України.

Energy in Action: Будуємо енергетичну систему, яка працює

12-13 листопада 2026 | Конференц-зал “Energy”

ПРОГРАМА

Енергетична конференція об'єднує представників української та міжнародної влади й бізнесу для обговорення стратегічних напрямів розвитку, політик, інвестиційних можливостей і цифрової трансформації енергетики.



Організатори: Міністерство енергетики України та PREMIER EXPO.

Strategic Partners: Westinghouse, Спецзахист, KTS Engineering, SPP Development Ukraine.

Recovery Construction Forum 5.0

12 листопада 2026 | 13:00 | Конференц-зал “Recovery”

ПРОГРАМА

Будівельний форум Україна–ЄС — щорічна зустріч будівельного бізнесу та органів державної влади для консолідації зусиль у відбудові.

Організатори: Конфедерація будівельників України та PREMIER EXPO; За підтримки FIEC

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Strategic Partners: Elevion Group.

Water Recovery Forum

13 листопада 2026 | 10:00 | Конференц-зал “Оnyx”

ПРОГРАМА

Ключовий міжнародний водний форум, що об’єднує уряди України та ЄС, водоканали й донорів задля відновлення критичної водної інфраструктури.

Організатори: Асоціація водоканалів України «Укрводоканалекологія» та PREMIER EXPO.

Strategic Partners: Wilo Water Treatment GmbH.

SOLAR BESS GRID Forum

13 листопада 2026 | 10:30 | Конференц-зал “Recovery”

ПРОГРАМА

Подія об’єднує представників бізнесу, державних органів, фінансових установ і технологічних компаній для обговорення нових можливостей, викликів та інноваційних рішень у сфері СЕС, зберігання енергії та децентралізованої генерації.

Організатори: Асоціація сонячної енергетики України та PREMIER EXPO.

Strategic Partners: Fox ESS, ENTIE, GoodWe, E-HUB Energy.

Official Partners: D.TRADING, Photomate, KNESS, ДТЕК ВДЕ.

Марафон громад

13 листопада 2026 | 10:00 | Конференц-зал “Ukraine”

ПРОГРАМА

Очільники громад презентують проєкти відбудови та інвестиційні можливості для пошуку партнерів.

Організатор: PREMIER EXPO.

Українсько-польський бізнес-форум «Win-Win: Польща та Україна на спільному ринку ЄС»

13 листопада 2026 | 14:00 | Конференц-зал “Ukraine”

ПРОГРАМА

У центрі уваги — переваги українсько-польської економічної співпраці, можливості інтеграції України до ЄС, спільні інвестиції та розвиток двосторонньої торгівлі.

Організатори: Європейський фонд форсайту, конкурентоспроможності та поведінкової економіки (EFCBE), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Спілка українських підприємців (СУП). Під патронатом Офісу Президента України.

Воркшопи

Від Європейської комісії та Міністерства економіки та довкілля України.

Спеціальні експозиції 2026

Національний павільйон «Україна та її громади»

Простір для діалогу з 16 громадами України, які презентують реальні проєкти — від інфраструктурних рішень до інвестиційних можливостей. Відвідувачі зможуть напряму поспілкуватися з представниками громад, отримати детальну інформацію та обговорити співпрацю. Загалом у події беруть участь понад 150 громад, формуючи унікальну платформу для партнерств і практичних рішень.

ПЕРЕЛІК ГРОМАД-УЧАСНИЦЬ | ПЕРЕЛІК ГОСТЬОВИХ ГРОМАД | КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ

Національна експозиція «Енергетика України»

За підтримки Міністерства енергетики України експозиція об’єднає провідні державні енергетичні компанії. Тут будуть представлені ключові проєкти з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України, а також можливості для партнерства у стратегічному секторі.

ЕНЕРГОКОМПАНІЇ-УЧАСНИЦІ

Виставка будівельних та енергетичних рішень

Експозиція будівельних технологій, обладнання та матеріалів, сучасного електротехнічного обладнання та «зелених» технологій від провідних світових виробників.

КАТАЛОГ УЧАСНИКІВ

Головний організатор ReBuild Ukraine 2026 — компанія PREMIER EXPO. Захід проходить під патронатом Офісу Президента України та Міністерства енергетики України, за підтримки Міністерства економіки та довкілля України та у партнерстві з Європейською комісією. Консалтинговий партнер — Deloitte, інвестиційний партнер — KPMG, банківський партнер — ПриватБанк, партнер — Mastercard.

ReBuild Ukraine об’єднує учасників, орієнтованих на конкретні дії та результати. Це простір для змістовного діалогу, де ідеї перетворюються на проєкти, а контакти — на партнерства. Саме тут формуються рішення для відновлення України на основі довіри та спільного бачення.

Більше про подію: за посиланням.

Запрошуємо представників ЗМІ до співпраці

Посилання на акредитацію: rebuildukraine.in.ua/media

Контактна особа: Корольова Марія

[email protected]

Читай нас у