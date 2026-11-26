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Конфлікт навколо парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) під керівництвом народного депутата Олексія Гончаренка загострився через показову неявку керівників антикорупційних та силових органів.

23 та 25 листопада запрошені посадовці двічі поспіль проігнорували засідання комісії, де мали дати пояснення щодо публічного протистояння між СБУ, НАБУ та САП. Частина з них формально пояснила свою відсутність закордонними відрядженнями, міжнародними зустрічами або виконанням бойових завдань на фронті.

Передував цьому виступ генерал-майора СБУ Сергія Дуки 18 листопада. На засіданні ТСК він публічно звинуватив керівництво НАБУ та САП в особистій помсті, а резонансні розслідування — зокрема справу «Карфаген» — назвав інструментом політичного тиску на керівництво держави. Після цього Олексій Гончаренко скликав нове засідання на 23 листопада і запросив обидві сторони, щоб публічно з’ясувати всі обставини.

Що сказав генерал Дука

Сергій Дука провів на засіданні комісії понад три з половиною години. НАБУ і САП підозрюють його у причетності до злочинної організації та роботі в інтересах транснаціонального наркокартелю «Хімпром». Сам генерал усі звинувачення відкидає, а кримінальне переслідування пояснює особистою помстою антикорупційних органів.

За версією Дуки, конфлікт розпочався восени минулого року, коли його підрозділ розслідував можливу корупцію серед працівників НАБУ. СБУ, як стверджує генерал, зібрала матеріали, однак довести справи до фіналу не дозволили.

На запитання Гончаренка, хто саме зупинив роботу, Дука відповів, що відповідну вказівку йому та його заступникам дав тодішній голова СБУ Василь Малюк — одразу після повернення з Офісу президента. Хто саме там поставив таке завдання, генерал не знає. За його словами, аналогічну команду отримав і тодішній генпрокурор Руслан Кравченко.

Окремо Дука заявив, що НАБУ і САП перетворилися на важіль політичного впливу на вище керівництво країни. Медійні розслідування останніх місяців — «Карфаген-1», «Карфаген-2» та «Мідас» — він назвав такими, що не дають реальних процесуальних результатів, але шкодять міжнародній репутації України під час війни.

Наприкінці виступу генерал запропонував викликати на засідання керівників НАБУ і САП, щоб ті особисто відповіли на його слова, адже коротких реплік на кшталт «маячня», на його думку, недостатньо. Гончаренко погодився і запросив на 23 листопада директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, ексголову СБУ Василя Малюка та колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

На засідання ТСК не прийшов жоден із п’яти запрошених

23 листопада на комісію не з’явився ніхто з п’ятьох. Гончаренко назвав таку ситуацію безпрецедентною за весь час роботи ТСК. У своєму Telegram-каналі він написав, що відкрите протистояння між НАБУ та СБУ загрожує державі: замість того щоб спільно боротися з зовнішнім ворогом, корупцією та злочинністю, силові структури витрачають ресурси на конфлікт між собою, від чого виграють лише криміналітет і Росія.

Нардеп наголосив, що парламент має не лише право, а й обов’язок розбиратися в таких ситуаціях через механізм ТСК. При цьому троє запрошених усе ж надіслали пояснення: у СБУ повідомили, що Василь Малюк перебуває в зоні бойових дій, у САП послалися на важливу міжнародну зустріч Олександра Клименка, а в НАБУ зазначили, що Семен Кривонос поїхав у закордонне відрядження.

Аргументи САП і суперечка про конфлікт інтересів

Згодом Олександр Клименко висунув ще одну причину своєї відсутності — конфлікт інтересів у голови ТСК Олексія Гончаренка.

Як повідомив сам депутат, за вісім хвилин до початку засідання 23 листопада очільник САП підписав шестисторінковий лист, у якому пояснив: він не може брати участь у роботі комісії, оскільки в справі щодо заволодіння Одеським аеропортом фігурує батько Гончаренка — колишній мер Одеси Олексій Костусєв.

Гончаренко у відповідь нагадав, що вирок у цій справі ухвалили ще 12 червня 2025 року, а угоду про визнання винуватості погоджував сам Клименко. Більше того, 15 січня 2026 року керівник САП уже приходив на засідання цієї самої ТСК і відповідав на запитання депутатів без жодних застережень.

«Вирок на той момент був уже сім місяців як ухвалений. Батько в мене був той самий. Жодного конфлікту він тоді не помітив. Конфлікт з’явився рівно тоді, коли з’явилися незручні запитання», — заявив Гончаренко і закликав Клименка прийти на наступне засідання 25 листопада.

Друга неявка і нові звинувачення

25 листопада керівник САП на ТСК так і не з’явився, хоча напередодні дав велике інтерв’ю «Українській правді», де пояснив свою позицію. На думку Клименка, перед тим як запрошувати його на засідання, комісія має проголосувати й офіційно підтвердити відсутність конфлікту інтересів у свого голови.

Гончаренко назвав таку вимогу юридичним абсурдом, пояснивши, що закон про ТСК не передбачає подібних голосувань, а встановлювати наявність конфлікту інтересів має НАЗК. Крім того, предметом розгляду комісії є операція «Карфаген», а не родинні справи її очільника.

«Мені страшно, бо пан Клименко очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і мав би справді знати законодавство», — зазначив депутат. Він також звернув увагу на те, що версії неявки постійно змінювалися: спершу звучало відрядження, потім — міжнародна зустріч, а зрештою — конфлікт інтересів.

Водночас 25 листопада Гончаренко заявив про спроби тиску на роботу комісії: за його словами, керівники НАБУ та САП телефонували окремим членам ТСК і просили не приходити на засідання або не голосувати. Нардеп стверджує, що знає щонайменше про два такі випадки, і назвав це небезпечною практикою, яка шкодить репутації самих антикорупційних органів. НАБУ і САП на момент публікації цих заяв не коментували.

Окремо голова ТСК наголосив, що парламентський контроль є конституційним повноваженням Верховної Ради: народні депутати є обраними представниками народу, тоді як керівник САП — призначеним посадовцем, який не може диктувати парламенту формат роботи. Гончаренко також нагадав, що послідовно підтримував незалежність НАБУ та САП — зокрема був серед 13 депутатів, які голосували проти обмеження їхніх повноважень, та відстоює їхнє фінансування в бюджетному комітеті, однак незалежність не означає безконтрольності.

Незалежність не означає непідзвітність

Попри повторну неявку керівників НАБУ та САП 25 листопада, засідання комісії відбулося — депутати заслухали представників Вінницького та Хмельницького ТЦК. Гончаренко розцінив ігнорування запрошень як демонстративну неповагу до парламенту і повідомив, що знову викликає керівників антикорупційних органів на засідання 7 та 11 грудня.

Аргументи Клименка про конфлікт інтересів розкритикував і колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, який свого часу керував розслідуванням справи Одеського аеропорту. Він назвав позицію керівника САП «вистрілом у ногу» та заявив, що доводи про конфлікт інтересів є штучними.

«Як прокурор, який керував розслідуванням у цій справі, відверто заявляю — жодного конфлікту інтересів тут немає, а доводи Клименка є абсолютно надуманими і свідчать лише про бажання ухилитися від явки», — написав Броневицький.

Експрокурор нагадав, що слідство встановило причетність тодішнього мера Одеси Олексія Костусєва до передачі аеропорту у власність структури, підконтрольної бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу. За даними слідства, Костусєв вніс до рішення міськради текст, за який депутати не голосували, а згодом отримав від бізнесменів квартиру як неправомірну вигоду.

Сам Гончаренко, за словами Броневицького, ще у 2014 році, будучи депутатом Одеської облради, подавав до Генпрокуратури заяву про злочин щодо аеропорту, а після оголошення підозри батькові у 2023 році публічно заявив, що всі причетні мають відповісти перед законом незалежно від родинних зв’язків.

«Тому це точно не той варіант, коли можна говорити про конфлікт інтересів — Гончаренко вимагав повернення аеропорту місту і відповідальності для всіх причетних», — наголосив Броневицький.

Експрокурор також зазначив, що справа Одеського аеропорту є невигідною темою для самого Клименка, оскільки після звільнення Броневицького із САП очільник прокуратури погодив угоду з фігурантами, за якою «місту передали використаний брухт, а приміщення нового терміналу, який прийматиме польоти, коли вони відновляться, і генеруватиме дохід, залишили під контролем фігурантів справи».

«САП часто реагує на неявки обвинувачених до суду, але коли виклики торкаються самого керівника САП, то він починає крутитися як вуж на розпеченій сковорідці. Це поганий приклад для фігурантів проваджень, для тих, хто спостерігає за розвитком цієї історії, і для прокурорів САП», — резюмував Броневицький.

А головне питання так і залишається без відповіді: чому керівникам НАБУ і САП простіше писати довгі листи й давати розлогі інтерв’ю, ніж прийти на засідання ТСК і прямо спростувати слова Дуки? Якщо він справді сказав неправду.

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