Конгресмен звинуватив Маска та Білий дім в обмеженні можливостей української армії

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Республіканець Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують ЗСУ.

На його думку, це послаблює обороноздатність України та призводить до збільшення кількості загиблих українців.

Конгресмен заявив, що відповідальність за рішення може лежати на адміністрації США або Ілоні Маску. Він закликав Конгрес провести розслідування та встановити винних.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік підтвердив, що обмеження знову діють на окупованих територіях і вздовж лінії фронту. Зокрема, встановлено ліміт швидкості руху платформ із супутниковими терміналами — близько 161 км/год. Це впливає на використання Starshield на українських безпілотниках.

За словами Сєніка, Україна досі не отримала пояснень від SpaceX та Пентагону щодо причин обмежень.

Джерело: Дон Бейкон (X)

Українські підрозділи фіксують значніперебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

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