Конституційний Суд ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених до довічного ув’язнення

0:00 / 0:00

Конституційний Суд України відмовився запроваджувати умовно-дострокове звільнення для людей, засуджених до довічного ув’язнення, а також осіб, які вбили кількох людей. Відповідна можливість мала б дозволити їм вийти на волю для проходження військової служби.

Другий сенат Суду розглянув конституційну скаргу та ухвалив рішення у справі про звільнення засуджених для проходження військової служби. Суддею-доповідачем виступив Віктор Городовенко.

Суд аналізував приписи статті 81-1 Кримінального кодексу України, які унеможливлюють звільнення для військової служби осіб з довічним ув'язненням та засуджених за умисне вбивство двох або більше осіб.

У рішенні наголошується, що забезпечення особі з довічним терміном реалістичної перспективи звільнення не означає обов'язкового надання доступу до абсолютно всіх механізмів.

Це передбачає лише юридичну можливість перегляду покарання.

У КСУ зазначили, що механізм звільнення для служби за контрактом діє тимчасово через мобілізацію та воєнний стан.

Він суттєво відрізняється від звичайного УДЗ, адже пов'язаний зі спеціальними вимогами до віку, здоров'я та психологічного стану, а не з виправленням засудженого.

Військова служба передбачає володіння та застосування зброї та бойової техніки.

Залучення до неї осіб за тяжкі насильницькі злочини створює додаткові ризики для дисципліни, субординації та безпеки інших військових і цивільних.

Відтак суд визнав конституційними норми, які виключають можливість дострокового звільнення таких категорій засуджених на військову службу, оскільки це не позбавляє їх інших законних способів зміни правового статусу.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу КСУ.

До 30% засуджених можуть стати на захист України — Мін’юст.

В Мін'юсті підрахували, скільки засуджених зможуть мобілізувати.

Читай нас у